«Молодая версия Меладзе»: Веру Брежневу застукали с новым фаворитом

В Сети утверждают, что супруги, съевшие вместе не один пуд соли, давно разъехались. Потому композитор переводит дух на элитном швейцарском курорте. А между тем, его бывшую застукали с новым фаворитом, пишут Fakty.

В социальных сетях появились кадры, на которых экс-солистка ВИА Гра повисла на «молодой версии» своего экс-избранника. Блондинка позировала в зеркале рядом с дизайнером по имени Иван. Мужчина очень похож на известного музыканта. Фото ЗДЕСЬ!

Объятия пары показались многим подозрительными. Поклонники певицы предполагают, что Веру и Ивана связывает нечто большее, чем деловое сотрудничество или дружба. Впрочем, доказательств этого пока нет.