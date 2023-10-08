ВОПРОСА НЕТ ⟩ Мы голодранцы; сейчас живу в музее; у меня белочка: жители Эстонии о самом личном

Виктор

Виктор. Фото: Денис Антонов

Инженер Виктор считает, что все кризисные явления в финансовой сфере Эстонии являются следствием отказа от собственной валюты.

«Я думаю, что нас кризис преследует после того, как крона ушла. Вот с того момента у нас упущен большой шанс. У меня такое ощущение, что в еврозону богатые страны набирали бедные, чтобы свои товары реализовывать. В Эстонии все позакрывали. У нас нет ни сельского хозяйства, нет ничего своего, живем на всем покупном, привозном. Мы голодранцы».

София

София. Фото: Денис Антонов

Работник сферы общественного питания София приглашает всех, кто хочет наладить связь с дикой природой, приезжать в Эстонию.

«У меня в квартире живет белочка, которой я каждый месяц покупаю орешки, фрукты. Я раньше жила в другой квартире и часто вечером, когда ходила с работы, там бегали зайчики. Возле торгового центра часто видела разных зайчиков, белочек, енотов, лисичек. Это очень интересно, потому что необычно видеть, чтобы по городу бегали дикие животные и не боялись людей. Если вы хотите быть ближе к природе, ближе к морю, я всем советую приезжать в Таллинн, в Эстонию, чтобы наладить контакт с природой».

Виктор

Виктор. Фото: Денис Антонов

Преподаватель Виктор сожалеет, что у нынешнего поколения потребительское отношение к жизни и отсутствует патриотическое чувство к Эстонии.