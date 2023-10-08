В этом выпуске передачи «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, рассказали о приграничных проблемах с Россией, о диких животных в городе, а также поделились теорией заговора правительств богатых стран против Эстонии. Большое внимание случайные прохожие уделили нестандартным решениям профилактики нервных заболеваний, а также отсутствию патриотизма среди эстонской молодежи.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Мы голодранцы; сейчас живу в музее; у меня белочка: жители Эстонии о самом личном
Виктор
Инженер Виктор считает, что все кризисные явления в финансовой сфере Эстонии являются следствием отказа от собственной валюты.
«Я думаю, что нас кризис преследует после того, как крона ушла. Вот с того момента у нас упущен большой шанс. У меня такое ощущение, что в еврозону богатые страны набирали бедные, чтобы свои товары реализовывать. В Эстонии все позакрывали. У нас нет ни сельского хозяйства, нет ничего своего, живем на всем покупном, привозном. Мы голодранцы».
София
Работник сферы общественного питания София приглашает всех, кто хочет наладить связь с дикой природой, приезжать в Эстонию.
«У меня в квартире живет белочка, которой я каждый месяц покупаю орешки, фрукты. Я раньше жила в другой квартире и часто вечером, когда ходила с работы, там бегали зайчики. Возле торгового центра часто видела разных зайчиков, белочек, енотов, лисичек. Это очень интересно, потому что необычно видеть, чтобы по городу бегали дикие животные и не боялись людей. Если вы хотите быть ближе к природе, ближе к морю, я всем советую приезжать в Таллинн, в Эстонию, чтобы наладить контакт с природой».
Виктор
Преподаватель Виктор сожалеет, что у нынешнего поколения потребительское отношение к жизни и отсутствует патриотическое чувство к Эстонии.
«Молодые не те, какими были мы. Мне кажется, что раньше мы стремились к чему-то, а сейчас одни гаджеты. Я помню, все время проводили в спортивных залах, на стадионах занимались, все такое активное. А сейчас что? Они ни к чему не стремятся. Вот только заработать или в другие страны уехать. Мне кажется, у молодежи нет понимания, что Эстония их Родина».
Наталья
Художник Наталья уверена, что рукоделие является лучшим средством от стресса, но заработать им шансов мало.
«Оно отвлекает тебя, ты спокоен, очень хорошо успокаивает нервы. Рукоделие - это красиво, это необычно. Вот я всегда иду - вся непохожая своим нарядом на других. Я тут живу, в моей квартире музей, и никто такого не делает, а я все придумываю и делаю. Для рукоделия сырье очень дорогое. У меня есть знакомые, которые вяжут игрушки на продажу, но это не выгодно. Человек потратит на эту пряжу много денег, а больше, чем за два евро на ярмарках продать не может. И обидно, а, с другой стороны, им хочется, они вкладывают в дело душу. Бывает, что что-то продается, но это редкость. Людям не до этих покупок сейчас».
Фрида
Инженер Фрида жалуется на закрытие границы с Россией и вспоминает свою молодость.
«У меня в Петербурге вся родня, родная сестра, но их в Эстонию не пускают. А у меня срок паспорт закончился, надо в Таллинн ехать, потому что со старым меня в Россию не пускают. Для меня это очень плохо. Я в Петербурге окончила институт авиационного приборостроения, а тут построили завод. Мне из Эстонии прислали приглашение, оплатили дорогу, дали квартиру. Я приехала и здесь осталась. Тогда было лучше. Люди ездили туда-сюда, никаких проблем. Все были счастливы».