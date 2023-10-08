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ВОПРОСА НЕТ ⟩ Мы голодранцы; сейчас живу в музее; у меня белочка: жители Эстонии о самом личном

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Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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В этом выпуске передачи «Вопроса нет» люди, встреченные нами на улице, рассказали о приграничных проблемах с Россией, о диких животных в городе, а также поделились теорией заговора правительств богатых стран против Эстонии. Большое внимание случайные прохожие уделили нестандартным решениям профилактики нервных заболеваний, а также отсутствию патриотизма среди эстонской молодежи.

Виктор

Виктор.
Виктор. Фото: Денис Антонов

Инженер Виктор считает, что все кризисные явления в финансовой сфере Эстонии являются следствием отказа от собственной валюты.

«Я думаю, что нас кризис преследует после того, как крона ушла. Вот с того момента у нас упущен большой шанс. У меня такое ощущение, что в еврозону богатые страны набирали бедные, чтобы свои товары реализовывать. В Эстонии все позакрывали. У нас нет ни сельского хозяйства, нет ничего своего, живем на всем покупном, привозном. Мы голодранцы».

София

София.
София. Фото: Денис Антонов

Работник сферы общественного питания София приглашает всех, кто хочет наладить связь с дикой природой, приезжать в Эстонию.

«У меня в квартире живет белочка, которой я каждый месяц покупаю орешки, фрукты. Я раньше жила в другой квартире и часто вечером, когда ходила с работы, там бегали зайчики. Возле торгового центра часто видела разных зайчиков, белочек, енотов, лисичек. Это очень интересно, потому что необычно видеть, чтобы по городу бегали дикие животные и не боялись людей. Если вы хотите быть ближе к природе, ближе к морю, я всем советую приезжать в Таллинн, в Эстонию, чтобы наладить контакт с природой».

Виктор

Виктор.
Виктор. Фото: Денис Антонов

Преподаватель Виктор сожалеет, что у нынешнего поколения потребительское отношение к жизни и отсутствует патриотическое чувство к Эстонии.

«Молодые не те, какими были мы. Мне кажется, что раньше мы стремились к чему-то, а сейчас одни гаджеты. Я помню, все время проводили в спортивных залах, на стадионах занимались, все такое активное. А сейчас что? Они ни к чему не стремятся. Вот только заработать или в другие страны уехать. Мне кажется, у молодежи нет понимания, что Эстония их Родина».

Наталья

Наталья.
Наталья. Фото: Денис Антонов

Художник Наталья уверена, что рукоделие является лучшим средством от стресса, но заработать им шансов мало.

«Оно отвлекает тебя, ты спокоен, очень хорошо успокаивает нервы. Рукоделие - это красиво, это необычно. Вот я всегда иду - вся непохожая своим нарядом на других. Я тут живу, в моей квартире музей, и никто такого не делает, а я все придумываю и делаю. Для рукоделия сырье очень дорогое. У меня есть знакомые, которые вяжут игрушки на продажу, но это не выгодно. Человек потратит на эту пряжу много денег, а больше, чем за два евро на ярмарках продать не может. И обидно, а, с другой стороны, им хочется, они вкладывают в дело душу. Бывает, что что-то продается, но это редкость. Людям не до этих покупок сейчас».

Фрида

Фрида.
Фрида. Фото: Денис Антонов

Инженер Фрида жалуется на закрытие границы с Россией и вспоминает свою молодость.

«У меня в Петербурге вся родня, родная сестра, но их в Эстонию не пускают. А у меня срок паспорт закончился, надо в Таллинн ехать, потому что со старым меня в Россию не пускают. Для меня это очень плохо. Я в Петербурге окончила институт авиационного приборостроения, а тут построили завод. Мне из Эстонии прислали приглашение, оплатили дорогу, дали квартиру. Я приехала и здесь осталась. Тогда было лучше. Люди ездили туда-сюда, никаких проблем. Все были счастливы».

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