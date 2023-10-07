СКИБИДИ УА-ПА-ПА ⟩ Little Big дали жару в Таллинне: только взгляните, кого они вытащили на сцену!

Ограничений по возрасту на концерте не было, поэтому в зале можно было встретить совсем юных поклонников группы. В основном их, конечно, мужественно носили отцы на плечах: так и сцену хорошо видно, и безопаснее. Тем более, что во время некоторых песен в зале начинался бесконтрольный слэм.

Впрочем, и на сцене в этот вечер были абсолютно дикие танцы. Солисты группы Илья «Ильич» Прусикин и Соня Таюрская плясали так, что казалось, будто они не реальные люди, а герои какой-то веселой компьютерной игры.

Соня Таюрская. Фото: Konstantin Sednev

Соня один за другим меняла во время концерта откровенные наряды, которые подчеркивали ее аппетитные формы. Удивительно, но Илья своими образами умудрился перещеголять партнершу. В начале концерта он предстал перед публикой в наряде Сейлор Мун, потом и вовсе разделся, оголив татуированный торс. Во время исполнения хита Faradenza певец вышел на сцену в той самой футболке из одноименного клипа, который собрал 667 миллионов просмотров. Напомним, по сюжету Прусикин в нем при помощи выдуманных духов Faradenza покоряет женщин в санатории советского типа, побеждает в конкурсе бодибилдеров, а также получает царскую порцию пюре в столовой.

Илья «Ильич» Прусикин. Фото: Konstantin Sednev