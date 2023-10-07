В пятницу, 6 октября, столицу Эстонии посетила известная панк-рейв группа Little Big. Концерт прошел в клубе Helitehas, стены которого, казалось, пойдут по швам от количества собравшегося народа.
СКИБИДИ УА-ПА-ПА ⟩ Little Big дали жару в Таллинне: только взгляните, кого они вытащили на сцену!
Ограничений по возрасту на концерте не было, поэтому в зале можно было встретить совсем юных поклонников группы. В основном их, конечно, мужественно носили отцы на плечах: так и сцену хорошо видно, и безопаснее. Тем более, что во время некоторых песен в зале начинался бесконтрольный слэм.
Впрочем, и на сцене в этот вечер были абсолютно дикие танцы. Солисты группы Илья «Ильич» Прусикин и Соня Таюрская плясали так, что казалось, будто они не реальные люди, а герои какой-то веселой компьютерной игры.
Соня один за другим меняла во время концерта откровенные наряды, которые подчеркивали ее аппетитные формы. Удивительно, но Илья своими образами умудрился перещеголять партнершу. В начале концерта он предстал перед публикой в наряде Сейлор Мун, потом и вовсе разделся, оголив татуированный торс. Во время исполнения хита Faradenza певец вышел на сцену в той самой футболке из одноименного клипа, который собрал 667 миллионов просмотров. Напомним, по сюжету Прусикин в нем при помощи выдуманных духов Faradenza покоряет женщин в санатории советского типа, побеждает в конкурсе бодибилдеров, а также получает царскую порцию пюре в столовой.
Впрочем, на концерте в Таллинне в зале тоже витал этот безудержный дух фантастического веселья. Зал подпевал практически каждую песню и без остановки танцевал. Весь концерт сопровождался большим количеством дыма и яркого света, который направляли в зрительный зал.
Во время исполнения песни «Give Me Your Money» на сцену в алом махровом халате вышел рэпер Томми Кэш. Не позвать Томми на концерт в Таллинне, действительно, было бы преступно. Ведь Кэш неоднократно записывал с Little Big совместные треки и снимался в видеоклипах. Их совместный клип на песню «Give Me Your Money», которая стремительно стала хитом, был снят еще в 2015 году.
Расходясь после концерта, зрители напевали в гардеробе скибиди уа-па-па и продолжали пританцовывать даже на улице. Таллиннский концерт точно удался. Он получился веселым, легким, безбашенным - в лучших традициях Little Big. А Соня и Илья отправились продолжать свой яркий концертный тур - в субботу, 7 октября, у них по плану Латвия.
Солист Илья Прусикин и его партнерша по жизни Софья Таюрская полтора года проживают в Америке. 3 марта 2022 года группа Little Big собрала чемоданы, покинула свой дом в Москве и переехала в Лос-Анджелес. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты по всему миру. К слову, на концерте в Таллинне общение с публикой было минимальным и проходило на английском языке.