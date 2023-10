СКИБИДИ УА-ПА-ПА ⟩ Little Big дали жару в Таллинне: только взгляните, кого они вытащили на сцену!

Во время исполнения песни «Give Me Your Money» на сцену в алом махровом халате вышел рэпер Томми Кэш. Не позвать Томми на концерт в Таллинне, действительно, было бы преступно. Ведь Кэш неоднократно записывал с Little Big совместные треки и снимался в видеоклипах. Их совместный клип на песню «Give Me Your Money», которая стремительно стала хитом, был снят еще в 2015 году.