Судебная тяжба журналистки и скандальной чиновницы Валга завершилась: имела ли место покупка голосов на выборах?

Прошло два года с тех пор, как в Харьюском уездном суде состоялась встреча Аллайна и Эстер Карузе с журналисткой издания Õhtuleht Кадри Куулпак. В ноябре 2020 года последняя опубликовала статью под названием «СЛУХ: 10 евро за голос! "Людям нечего есть, поэтому они продают свои голоса на выборах» (KUULUJUTT: HÄÄLE EEST SAI 10 EUROT! «Inimestel pole midagi süüa, sellepärast müüaksegi valimistel oma häält»).