Судебная тяжба журналистки и скандальной чиновницы Валга завершилась: имела ли место покупка голосов на выборах?

Завершился судебный спор между Эстер и Аллайном Карузе и журналистом издания Õhtuleht. Поскольку Верховный суд не стал рассматривать кассационную жалобу, решение окружного суда, установившего, что журналист не публиковал никаких ложных сведений ни об Эстер, ни об Аллайне Карузе, остается в силе, пишет Elu24.
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Прошло два года с тех пор, как в Харьюском уездном суде состоялась встреча Аллайна и Эстер Карузе с журналисткой издания Õhtuleht Кадри Куулпак. В ноябре 2020 года последняя опубликовала статью под названием «СЛУХ: 10 евро за голос! "Людям нечего есть, поэтому они продают свои голоса на выборах» (KUULUJUTT: HÄÄLE EEST SAI 10 EUROT! «Inimestel pole midagi süüa, sellepärast müüaksegi valimistel oma häält»).