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«Бомбы падают на детей»: звезда «Секретных материалов» о своей поездке в Украину

Limon.ee
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Джиллиан Андерсон.
Джиллиан Андерсон. Фото: DANIEL LEAL

Американская актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли в сериале «Секретные материалы» призвала помочь детям в Украине, пострадавшим из-за войны, пишет ТСН.

Андерсон записала видео, в котором показала жуткие кадры после ракетных обстрелов украинской земли, разбитые жилые дома, а также детей в бомбоубежищах:

«Бомбы до сих пор падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они напуганы, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и задонатить всего пять фунтов», – призвала Андерсон в своем видео.

Она рассказала, что представители War Child находятся на передовой и помогают травмированным войной детям с едой, одеждой и неотложной психологической помощью. Актриса отметила, что многие дети продолжают проживать в бомбоубежищах, они потеряли свои дома, школы, людей, которые были для них дорогими.

«Защита детей в зоне боевых действий опасная и трудная работа. И War Child просто не сможет этого делать без вас. Поэтому, пожалуйста, сделайте донат сегодня», – попросила актриса.

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