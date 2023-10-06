«Бомбы падают на детей»: звезда «Секретных материалов» о своей поездке в Украину

Андерсон записала видео, в котором показала жуткие кадры после ракетных обстрелов украинской земли, разбитые жилые дома, а также детей в бомбоубежищах:

«Бомбы до сих пор падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они напуганы, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и задонатить всего пять фунтов», – призвала Андерсон в своем видео.

Она рассказала, что представители War Child находятся на передовой и помогают травмированным войной детям с едой, одеждой и неотложной психологической помощью. Актриса отметила, что многие дети продолжают проживать в бомбоубежищах, они потеряли свои дома, школы, людей, которые были для них дорогими.