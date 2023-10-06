ВИДЕО ⟩ Какой ужас! Оторвавшийся от автомобиля погрузчик врезался в грузовик

«В дорожном движении иногда случаются неприятные вещи. Однако сегодняшняя авария была относительно удачной, никто не пострадал», - пишет в Facebook Урмет Тамбре, руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры.

Тамбре также опубликовал пугающую видеозапись неожиданного выезда на дорогу автопогрузчика, который, как предполагается, оторвался от проезжающего мимо грузовика автомобиля.

Несмотря на то, что от этого видео по позвоночнику бегут мурашки, авария закончилась благополучно для всех, и никто не пострадал. Инцидент произошел в четверг днем в деревне Ээсмяэ в волости Сауе.