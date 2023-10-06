ВЫ ТОЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ? ⟩ Популярный сухой шампунь, продаваемый в Эстонии, может вызывать рак

Чудодейственное средство, которое волшебным образом делает жирные волосы чистыми и свежими, оказывается, не такое уж и чудодейственное. Оказывается, один из самых популярных сухих шампуней, продающихся в эстонских супермаркетах, может содержать химические вещества, вызывающие рак. Узнайте, как вернуть свои деньги!