ВЫ ТОЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ? ⟩ Популярный сухой шампунь, продаваемый в Эстонии, может вызывать рак

Чудодейственное средство, которое волшебным образом делает жирные волосы чистыми и свежими, оказывается, не такое уж и чудодейственное. Оказывается, один из самых популярных сухих шампуней, продающихся в эстонских супермаркетах, может содержать химические вещества, вызывающие рак. Узнайте, как вернуть свои деньги!
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Компания Church & Dwight, владеющая брендом Batiste, согласилась выплатить 2,5 миллиона долларов для урегулирования коллективного иска, в котором утверждается, что популярные сухие шампуни содержат канцероген бензол. По условиям соглашения, клиенты, купившие сухие шампуни Batiste до 30 мая 2023 года, могут получить возврат денег или небольшую компенсацию, пишет Green Matters.