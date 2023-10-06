Какие знаки Зодиака обречены стать счастливыми в ближайшие три месяца

Стрелец

Ближайшие три месяца жизнь будет удачно складываться у Стрельцов. Вы, наконец-то, достигнете гармонии между своими потребностями и возможностями, между работой и семьей, между напряжением и расслаблением. Благодаря этому балансу все сферы стабилизируются, будет счастье и в любви, и в деньгах, и в работе, и со здоровьем все будет хорошо.

Рак

У Раков благоприятность периода полностью зависит от партнера. Если у Раков нормальные отношений с избранником или избранницей, то в ближайшие три месяца их ожидает счастье, а если отношения токсичные, основанные не на уважении, а на оскорблениях, то счастья не видать.

Рыбы