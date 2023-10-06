Американский Instagram-блогер Джен Су разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена на парковке в темное время суток вместе с подругами в компании герцогини Сассекской Меган, пишет Гордон.
ФОТО ⟩ Блогер рассказала, как жена принца Гарри отреагировала на просьбу сделать вместе селфи, и показала, как она выглядит в обычной жизни
По словам блогера, они встретили жену британского принца Гарри сразу по прибытии в Лос-Анджелес и попросили сделать совместное селфи. Су подчеркнула, что герцогиня Сассекская проявила дружелюбие и очень мило с ними побеседовала.
«Приехали в Лос-Анджелес и сразу столкнулись с великолепной Меган Маркл. Удивительный способ начать путешествие», – подписала фото блогер.
В новом посте она добавила, что между ними состоялся «совершенно приятный разговор».
Герцогиня Сассекская на фото изображена в светлом наряде в полоску. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок на затылке.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».
После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).