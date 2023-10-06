ФОТО ⟩ Вера Брежнева призналась, что развелась с Константином Меладзе

Сегодня певица опубликовала пост, поставивший точку в спорах о ее разводе. Правда, артистка подала новость завуалированно, под «соусом» анонса очередного альбома.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме», - лаконично отметила 41-летняя исполнительница.

У экс-супругов не было общих детей

Поэтому хейтеры остались без подробностей. Предполагается, что развелись супруги все-таки в прошлом году, прожив в браке почти семь лет. Напомним, звезды поженились в 2015 году в Италии. На свадьбе пары присутствовали лишь самые близкие. А вот их роман начался задолго до этого, еще в нулевых, когда Брежнева входила в состав сексапильного трио «ВИА Гра».

Об измене Константина Меладзе в красках рассказывала бывшая жена Яна Сумм, родившая ему троих детей.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», - откровенничала много лет назад Сумм, пишет StarHit.

Бывшая жена Константина Меладзе о его разрыве с Верой Брежневой и переезде в Италию