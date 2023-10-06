ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ! ⟩ «Волшебный момент!» Олег Сынаялг отметил свой 64-й день рождения в объятиях 24-летней возлюбленной

Кэтрин Раудвере, которая несколько месяцев назад обручилась с Олегом Сынаялгом, поделилась в Instagram милой фотографией, на которой она и Олег позируют перед зеркалом в отеле Hilton.

«Запечатлела волшебный момент с любовью всей своей жизни», - пишет 24-летняя Кэтрин под фотографией и благодарит замечательный персонал отеля Hilton. Редакции Кэтрин рассказала, что они отмечали 64-летие Олега. «День рождения Олега был полон сюрпризов и приятных моментов. Это был очень особенный, душевный и запоминающийся день, подробности которого мы хотели бы пока оставить при себе», - сказала она.

«Омг!» - прокомментировала фото певица Элиза Колк, добавив множество сердечек.

8 августа Кэтрин получила великолепное обручальное кольцо. «Один из тех дней, которые я буду помнить вечно», - сказала она о помолвке, поделившись прекрасной фотографией с острова Ла Гомера.

«Я сказала "да" бесконечным улыбкам, нежным объятиям и любви на потрясающе красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты с кольцом в руке опустился передо мной на колени», - отметила Кэтрин.

Бизнесмен подтвердил новые отношения в сентябре прошлого года. «Если счастье снова улыбнулось моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», - сказал он тогда редакции.

Отец Кэтрин - Харри Раудвере, давний бизнес-партнер Сынаялга.