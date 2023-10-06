У жены Николя Саркози диагностировали рак

Карла Бруни добавила, что избежала мастэктомии благодаря регулярным медицинским обследованиям.
Итало-французская топ-модель, певица и экс-первая леди Франции Карла Бруни впервые рассказала, что у нее был обнаружен рак груди. Тайну она открыла в Instagram.
Бруни призналась, что четыре года назад у нее обнаружили опухоль в груди.
«Четыре года назад у меня диагностировали рак груди. Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия - я следовала обычным путям лечения этого типа рака. Но мне повезло - мой рак еще не был агрессивным», - сказала Бруни.
Она призвала женщин не игнорировать регулярные обследования у маммолога.
«Почему этот рак не был агрессивным? Потому что он не успел стать таким. Потому что каждый год, в один и тот же день, я делаю маммографию. Если бы я не делала этого каждый год, сегодня у меня не было бы груди. Я публикую это не для того, чтобы рассказать вам подробности о моем здоровье. Мне это противно, и я долго колебалась, прежде чем заговорить. Я публикую это сегодня, потому что мне нужно передать одно послание. Это фундаментальное послание для всех женщин, которые следят за мной: делайте маммографию каждый год», - добавила Бруни.