У жены Николя Саркози диагностировали рак

«Почему этот рак не был агрессивным? Потому что он не успел стать таким. Потому что каждый год, в один и тот же день, я делаю маммографию. Если бы я не делала этого каждый год, сегодня у меня не было бы груди. Я публикую это не для того, чтобы рассказать вам подробности о моем здоровье. Мне это противно, и я долго колебалась, прежде чем заговорить. Я публикую это сегодня, потому что мне нужно передать одно послание. Это фундаментальное послание для всех женщин, которые следят за мной: делайте маммографию каждый год», - добавила Бруни.