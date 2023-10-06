Хотел почувствовать вкус жизни: как успешный эстонец бросил работу на родине, собрал вещи и уехал в Канаду

Эстонский предприниматель Михкель Вааса - бывший офисный работник из Таллинна. Сегодня этот эстонец живет в провинции Квебек (Канада), где он стал прекрасным яблочником и будущим владельцем хутора по производству сидра! «Я непостоянен, мой дом в основном был там, где висела моя шляпа», - шутит Вааса в передаче «Экскурсии Роальда» и говорит, что давно хотел перемен в своей жизни.