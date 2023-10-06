Хотел почувствовать вкус жизни: как успешный эстонец бросил работу на родине, собрал вещи и уехал в Канаду

Эстонский предприниматель Михкель Вааса - бывший офисный работник из Таллинна. Сегодня этот эстонец живет в провинции Квебек (Канада), где он стал прекрасным яблочником и будущим владельцем хутора по производству сидра! «Я непостоянен, мой дом в основном был там, где висела моя шляпа», - шутит Вааса в передаче «Экскурсии Роальда» и говорит, что давно хотел перемен в своей жизни.
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«В общей сложности восемьсот деревьев и еще двести в лесопитомнике. Мы уже можем пить понемногу сидр, но до начала его продажи понадобится еще три-четыре года», - говорит предприниматель Михкель Вааса в недавнем выпуске передачи «Экскурсии Роальда». Всего 12 лет назад предприниматель жил в Таллинне и руководил порталом о дорожном движении.