ФОТО ⟩ «Назад в СССР!» Смотрите, в каких условиях туристы могут переночевать в Силламяэ

На портале Booking.com вы можете найти своеобразную картиру под названием «Назад в СССР».

«Жилье находится в 700 метрах от пляжа Силламяэ, в 35 км от обрыва Онтика и в 39 км от Пюхтицкого монастыря», - говорится в объявлении.

За ночь в однокомнатном квартире советской эпохи придется заплатить 35 евро. В объявлении указано, что «Назад в СССР!» сдается на Booking.com с 17 июля 2022 года и имеет оценку 8,5 от пяти гостей. Причем, гости эти из Германии, Италии, Латвии.

Фото: скриншот с сайта booking.com

«В точности соответствует рекламе. Хорошая возможность вернуться в прошлое и провести ночь в одном из домов советской эпохи. Безусловно, интересный опыт для иностранцев и ностальгический для местных жителей. Не стоит ожидать роскоши, что отражено в цене, но все необходимое здесь есть», - пишет, один из гостей квартиры. «Как машина времени...», - замечает другой.