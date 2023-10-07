Многообещающий день, который позволяет и отлично отдохнуть, и справиться с огромным количеством мелких, но требующих внимания дел.
ГОРОСКОП НА 7 ОКТЯБРЯ ⟩ Девам – удачные покупки, Стрельцам – романтические сюрпризы: узнайте, какой будет суббота
Овен
День будет довольно напряженным, основные проблемы его связаны с вашим нежеланием менять свои планы, отказываться от поставленных целей, достичь которых сегодня невозможно. Как бы вы ни старались, придерживаться ранее избранной линии поведения не удастся, поэтому проявить некоторую гибкость все же стоит. Не исключены трудности в общении с людьми, которых вы давно не видели, или новыми знакомыми. А вот в поездках вы будете чувствовать себя вполне комфортно, попутчики покажутся приятными.
Сегодня вы сможете найти общий язык с родственниками, получить удовольствие от общения с ними. Любимый человек будет терпелив с вами, и этого окажется достаточно для того, чтобы избежать ссор. Вероятно улучшение финансового положения.
Телец
Неплохой день с точки зрения работы и делового общения. Кроме того, он отлично подходит для решения финансовых проблем. Ваше отношение к деньгам должно стать примером для окружающих – вы ни копейки не тратите зря, при этом не проявляя скупости, когда речь идет о действительно важных делах. Вероятны новые предложения, причем ситуация позволяет вам диктовать свои условия сотрудничества, предъявлять высокие требования к потенциальным партнерам.
Ровны и гармоничны личные отношения, нетрудно будет достичь взаимопонимания с членами семьи и любимым человеком. Свободное время можно провести в кругу близких или на светском мероприятии – в любом случае вы наверняка получите удовольствие.
Близнецы
Продуктивный, насыщенный и интересный день. Значительными будут профессиональные успехи, особенно выдающихся результатов смогут добиться представители творческих профессий, студенты и преподаватели. Очень удачен день для покупок и заключения сделок, долгосрочных контрактов. Можно восстановить отношения с давними деловыми партнерами, получить заманчивые предложения от старых знакомых.
Единственной, пожалуй, ложкой дегтя, являются отношения со старшими родственниками, в которых присутствуют напряженность, недопонимания. Как бы терпеливы и снисходительны вы ни были, избежать взаимных претензий не удастся. Впрочем, благодаря вашим стараниям, ситуация вскоре изменится к лучшему.
Рак
Подходящий день для завершения давно начатых дел, а вот с новыми начинаниями лучше не торопиться. Благодаря поддержке союзников вы успеете многое, а тот факт, что ваши заслуги не остаются незамеченными, наверняка поднимет настроение. Возможно появление новых профессиональных перспектив у тех, кто задумался о смене сферы деятельности или ищет источник дополнительного заработка. Помощь членов семьи окажется уместной и своевременной, полученные советы придутся кстати.
День связан с большими расходами, которые не всегда будут оправданными. Запланированное ранее путешествие окажется более дорогим, чем вы ожидали, но это не повод отказываться от принятого решения. Поступки любимого человека не всегда будут вам по душе, у некоторых Раков возникнет необходимость пересмотреть существующие отношения.
Лев
День, когда вы менее обычного расположены к новым знакомствам и особенно нуждаетесь в поддержке близких людей. Нежелательны поездки, наиболее комфортно вы будете чувствовать себя дома, в привычной обстановке. Можно принимать гостей, устроить небольшой праздник для членов семьи, провести время с любимым человеком – главное, стараться избегать эмоционального напряжения, не обсуждать проблем, одно воспоминание о которых заставляет вас нервничать и терять спокойствие.
Прекрасное время для общения с членами семьи, чьи внимание и забота сегодня будут вам весьма приятны. Вероятно решение финансовых проблем, получение долгожданного подарка или денежной суммы, которая позволит исполнить давнее желание.
Дева
Вы будете легко и непринужденно чувствовать себя в любом обществе, что позволит завязать во всех отношениях приятные знакомства. Избежать ошибок помогут врожденные практичность и здравый смысл: именно благодаря им вы выберете из нескольких вариантов решения проблем наиболее легкий и верный. Удачными будут крупные покупки, возможно получение ценных подарков.
Романтические перспективы благоприятны, однако на данном этапе развитие отношений в меньшей степени зависит от вас, и в большей – от другого человека. Не пытайтесь доказать, что ваше видение мира является единственно верным; достаточно вовремя принять во внимание чужую точку зрения, чтобы предотвратить конфликты.
Весы
Придется вносить изменения в планы, касающиеся работы, закончить вовремя намеченные дела помешают недоразумения, споры с коллегами и череда неудачных совпадений. Помните, что катастрофы не произошло, и все можно исправить, если постараться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Возможно появление оригинальных идей, получение неожиданных предложений – прибыль будет не так велика, как хотелось бы, но сама работа над новыми проектами доставит массу удовольствия и позволит завязать новые знакомства.
Этот день хорошо подходит для поездок, путешествий, совершать которые вы будете с близкими людьми. Пойдет на пользу активный отдых, занятия спортом не покажутся утомительными, поскольку ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне.
Скорпион
Прекрасный день для реализации планов и творческих идей, можно воплотить в жизнь смелые и оригинальные замыслы. Вы быстро и без особых усилий справитесь со сложными делами, избавите близких людей от хлопот и тревог. День подходит для решения финансовых проблем, наиболее активные представители знака смогут существенно увеличить свои доходы или сделать выгодные инвестиции.
Ситуация в сфере личных отношений является стабильной и комфортной как для вас, так и для окружающих. Возможно получение хороших вестей от дорогих вам людей, которые сейчас находятся далеко. Любимый человек постарается исправить ранее допущенные ошибки, постарайтесь не игнорировать эти попытки.
Стрелец
Не исключены проблемы в семье; наберитесь терпения и займитесь их решением, поскольку с течением времени ситуация будет лишь ухудшаться. Кажется, что родственники более обычного обидчивы и ранимы, однако причина ссор скорее именно в той линии поведения, которую вы избрали; отказавшись от резкой критики и голословных обвинений, вы наверняка заметите, что ситуация улучшается на глазах.
В остальном же день благоприятен. Высока вероятность романтических встреч, признаний, приятного отдыха в компании любимого человека. Появятся интересные планы, касающиеся будущих поездок и путешествий, новые творческие замыслы и просто увлекательные идеи, которые всем придутся по вкусу.
Козерог
Вы спешите получить ответы на все важные вопросы, и слишком мало времени уделяете деталям, заслуживающим внимания. Прекрасными помощниками вам будут люди, которые умеют спокойно, без спешки и суеты наводить порядок в ваших, следить за правильной реализацией ваших идей. Сегодня вы можете многих привлечь на свою сторону, но это не значит, что можно забыть о разборчивости.
Благоприятный день для общения с близкими, можно достичь взаимопонимания с любимым человеком и членами семьи, приложив для этого небольшие усилия. Однако вы порой позволяете себе излишне резкие высказывания и обидные шутки, из-за которых и вспыхивают ссоры; корректное поведение позволит в полной мере насладиться влиянием позитивных тенденций.
Водолей
Для того, чтобы использовать события этого дня с максимальной пользой, нужно пересмотреть приоритеты и поставленные цели. Дело в том, что сейчас перед вами открываются новые возможности как в деловом отношении, так и в личной жизни, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужно отказаться от ранее составленных планов. Сделать выбор непросто, и полагаться вы можете исключительно на собственную интуицию: советы и рекомендации будут очень некстати.
Этот день хорошо подходит для отдыха, развлечений, общения с интересными людьми. Вы легко и непринужденно будете чувствовать себя в новой компании, на многих произведете благоприятное впечатление. День подходит для экспериментов с имиджем, обновления гардероба.
Рыбы
Благотворное влияние положительных тенденций и высокий жизненный потенциал позволят вам сегодня добиться прекрасных результатов во многих делах. Удачный день для развития важных проектов, наиболее значительные успехи будут достигнуты благодаря своевременному проявлению инициативы, настойчивости и целеустремленности. Сегодня к вам не раз будут обращаться за советом друзья и близкие люди, день благоприятен для общения и новых знакомств, обмена разнообразной информацией.
Дружеские отношения легко переходят в романтические, любовные связи обретают новую глубину. Откровенный разговор с любимым человеком поможет лучше понять друг друга, если вы не будете проявлять эгоизма и прислушаетесь к словам своего избранника.