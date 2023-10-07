ГОРОСКОП НА 7 ОКТЯБРЯ ⟩ Девам – удачные покупки, Стрельцам – романтические сюрпризы: узнайте, какой будет суббота

Скорпион

Прекрасный день для реализации планов и творческих идей, можно воплотить в жизнь смелые и оригинальные замыслы. Вы быстро и без особых усилий справитесь со сложными делами, избавите близких людей от хлопот и тревог. День подходит для решения финансовых проблем, наиболее активные представители знака смогут существенно увеличить свои доходы или сделать выгодные инвестиции.

Ситуация в сфере личных отношений является стабильной и комфортной как для вас, так и для окружающих. Возможно получение хороших вестей от дорогих вам людей, которые сейчас находятся далеко. Любимый человек постарается исправить ранее допущенные ошибки, постарайтесь не игнорировать эти попытки.

Стрелец

Не исключены проблемы в семье; наберитесь терпения и займитесь их решением, поскольку с течением времени ситуация будет лишь ухудшаться. Кажется, что родственники более обычного обидчивы и ранимы, однако причина ссор скорее именно в той линии поведения, которую вы избрали; отказавшись от резкой критики и голословных обвинений, вы наверняка заметите, что ситуация улучшается на глазах.

В остальном же день благоприятен. Высока вероятность романтических встреч, признаний, приятного отдыха в компании любимого человека. Появятся интересные планы, касающиеся будущих поездок и путешествий, новые творческие замыслы и просто увлекательные идеи, которые всем придутся по вкусу.

Козерог