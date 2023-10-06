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Запрыгают от счастья: астролог Глоба назвала знак Зодиака, который к концу недели поймает удачу за хвост

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому улыбнется удача в эти дни.

По словам астролога, конец этой недели у одного из знаков Зодиака будет очень успешным.

Удачу Глоба предрекла рожденным под знаком Тельца.

Конец этой недели будет полон творческих успехов. Поддержка близких позволит воплотить все планы в жизнь, так что, уверяет астролог, ничего не бойтесь и идите к своей цели. Однако постарайтесь быть внимательными к вещам, которые вас окружают.

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