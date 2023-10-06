Запрыгают от счастья: астролог Глоба назвала знак Зодиака, который к концу недели поймает удачу за хвост

По словам астролога, конец этой недели у одного из знаков Зодиака будет очень успешным.

Конец этой недели будет полон творческих успехов. Поддержка близких позволит воплотить все планы в жизнь, так что, уверяет астролог, ничего не бойтесь и идите к своей цели. Однако постарайтесь быть внимательными к вещам, которые вас окружают.