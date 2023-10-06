Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кому улыбнется удача в эти дни.
Запрыгают от счастья: астролог Глоба назвала знак Зодиака, который к концу недели поймает удачу за хвост
По словам астролога, конец этой недели у одного из знаков Зодиака будет очень успешным.
Удачу Глоба предрекла рожденным под знаком Тельца.
Конец этой недели будет полон творческих успехов. Поддержка близких позволит воплотить все планы в жизнь, так что, уверяет астролог, ничего не бойтесь и идите к своей цели. Однако постарайтесь быть внимательными к вещам, которые вас окружают.