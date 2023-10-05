36-летний мужчина с острова Сааремаа нашел в одной из социальных сетей 11-летнюю девочку и стал склонять ее к сексуальным отношениям. Этот мужчина был осужден за несколько преступлений. Несмотря на то, что по результатам медицинской экспертизы у него выявлена тяжелая степень умственной отсталости, он понял и признал свою вину. «Я сожалею об этом, нельзя так поступать с таким маленьким человеком», - сказал подсудимый.
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Прокурор по делу о сексуальном совращении 11-летней девочки: к сожалению, это та история, которую не хочется рассказывать
В здании суда города Курессааре состоялось слушание по обвинению 36-летнего жителя острова Сааремаа в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком и создании порнографических материалов с его участием. Подсудимый имеет среднее образование и работает в местной общественной некоммерческой организации, выполняя различные работы по уборке помещений. Судимости он не имеет. В связи с его психическим заболеванием и неспособностью отдавать отчет в своих действиях, имя этого человека в данной статье не публикуется.