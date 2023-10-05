Прокурор по делу о сексуальном совращении 11-летней девочки: к сожалению, это та история, которую не хочется рассказывать

36-летний мужчина с острова Сааремаа нашел в одной из социальных сетей 11-летнюю девочку и стал склонять ее к сексуальным отношениям. Этот мужчина был осужден за несколько преступлений. Несмотря на то, что по результатам медицинской экспертизы у него выявлена тяжелая степень умственной отсталости, он понял и признал свою вину. «Я сожалею об этом, нельзя так поступать с таким маленьким человеком», - сказал подсудимый.