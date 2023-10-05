Фронтмен украинской группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 5 октября в Instagram отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по селу Гроза Купянского района Харьковской области, пишет Gordonua.
Святослав Вакарчук о ракетном ударе по кафе во время поминок: «Русские подонки совершили очередной ужасный теракт»
«Русские подонки совершили очередной ужасный теракт! Россию интересует не что иное, как уничтожение Украины. Поэтому должны все вместе, стиснув зубы, идти вперед вплоть до нашей победы, - написал он. - Вечная память погибшим».
5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Президент Украины Владимир Зеленский, который находится на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания), назвал удар по Купянскому району «показательно жестоким российским преступлением».
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Грозе в сельском кафе во время обстрела проходили поминки. По состоянию на 17:10 количество погибших достигло 50 человек. Среди них, по данным Клименко, девочка шести лет.