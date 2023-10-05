В конце сентября светская львица и эстонская звезда шоубиза Кристина Пяртельпоэг сделала свою первую пластическую операцию. «В моем случае это была абдоминопластика (подтяжка живота - прим.ред.), липосакция боков, и, наконец, мы решили сделать пластику подбородка», - сказала Пяртельпоэг, также поведав о стоимости всего этого великолепия.
ЧТО ОНА С СОБОЙ СДЕЛАЛА? ⟩ Эстонская звезда Кристина Пяртельпоэг откровенно рассказала, сколько потратила на пластические операции
Светская львица Кристина Пяртельпоэг в своем новом шоу «Кристина идет в гости» призналась, что собирается сделать свою первую операцию - абдоминопластику.
«18 сентября мне предстоит операция по подтяжке живота и липосакции, какие у вас есть советы по восстановлению», - спросила Пяртельпоэг королеву конкурсов красоты.
В четверг днем Пяртельпоэг ответила на вопросы поклонников. Если раньше светская львица не говорила о стоимости процедуры, то теперь она рассказала в Instagram, сколько всё это стоило.
«Это настолько индивидуально, зависит от того, что вы хотите сделать. Скажем так, в моем случае это был подтянутый живот, липосакция боков, и, наконец, мы решили сделать еще и подтяжку подбородка - всё это обошлось в 7 000 евро», - откровенно рассказала Пяртельпоэг в социальных сетях.
Светскую львицу также спросили, сколько стоит операция на подбородке, на что Пяртельпоэг ответила, что это будет стоить около 1 200 евро. «До операции я похудела примерно на 15-16 кг, а после операции я потеряла еще два килограмма кожи и жира. Таким образом, это на 18 кг меньше, чем было в феврале», - отметила светская львица, добавив, что абдоминопластика и липосакция - это операция не для снижения веса, а для коррекции фигуры.
Если раньше Пяртельпоэг больше беспокоилась о восстановлении, то в реальности оно прошло лучше, чем ожидалось. «Когда я очнулась, первые два дня я провела в больнице на обезболивающих, и я не ждала, пока будет болеть, я принимала обезболивающие каждые четыре-пять часов в течение недели подряд. Так что, мне казалось, что ничего и не болело, за исключением тех моментов, когда я чихала», - призналась она.