«Мне кажется, что это была заранее спланированная акция, о которой просто хотят умолчать», - жалуется Лембит, который не получил назад деньги в связи с процедурой банкротства, инициированной Комитетом по потребительским спорам в отношении интернет-магазина Shoppa OÜ. «Если кто-то считает, что имела место незаконная или преступная деятельность, то в этом должен разобраться банкротный управляющий», - говорит председатель правления Shoppa OÜ Кароль Когер, добавляя, что у него нет желания пытаться замять эту историю.

21 сентября Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил на своем сайте, что торговая компания Shoppa OÜ переведена в процедуру банкротства, а это значит, что Комиссия по потребительским спорам больше не сможет разрешать жалобы потребителей, и потребители должны подавать иски в рамках процедуры банкротства.