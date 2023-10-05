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БЕСПРЕДЕЛ В ЦЕНТРЕ ТАЛЛИННА ⟩ Штраф за парковку вывел водителя из себя, и он решил отомстить контролеру

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Фото: Pilt videost

«Водитель отказался оплачивать штраф, ругался на них, бросил штраф им в лицо и попытался переложить его на стекло их машины, разбил кружку и, наконец, на своем автомобиле, в котором также находился маленький ребенок, чуть не переехал контролера парковки», - описывает очевидец ситуацию, свидетелем которой стал у Ида-Таллиннской центральной больницы. Смотрите невероятное видео с места событий!

В редакцию портала Elu24 поступило видео, на котором можно заметить, как контролер парковочной фирмы AS Ühisteenused оказался на капоте автомобиля у Ида-Таллинской центральной больницы. Нарушитель парковки скрылся с места событий. 

По словам читателя Elu24, ставшего свидетелем инцидента, водителя оштрафовали за то, что у него на автомобиле не было парковочных часов и парковка не была оплачена. «Водитель стоял рядом со своей машиной и кричал на сотрудников парковочной службы (мужчину помоложе и женщину постарше), которые спокойно его слушали. Водитель периодически отходил и садился в машину, чтобы перевести дух, затем снова выходил и начинал орать. Говорил им, чтобы они засунули свои штрафы себе в задницу, называл их идиотами, дебилами, кретинами. Швырнул штраф в лицо парковщику и крикнул что-то вроде «н**уя ты пришел мне штраф выписывать», а затем попытался переложить штраф на стекло их машины», - описывает свидетель инцидент у больницы.

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