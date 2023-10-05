«Водитель отказался оплачивать штраф, ругался на них, бросил штраф им в лицо и попытался переложить его на стекло их машины, разбил кружку и, наконец, на своем автомобиле, в котором также находился маленький ребенок, чуть не переехал контролера парковки», - описывает очевидец ситуацию, свидетелем которой стал у Ида-Таллиннской центральной больницы. Смотрите невероятное видео с места событий!
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БЕСПРЕДЕЛ В ЦЕНТРЕ ТАЛЛИННА ⟩ Штраф за парковку вывел водителя из себя, и он решил отомстить контролеру
В редакцию портала Elu24 поступило видео, на котором можно заметить, как контролер парковочной фирмы AS Ühisteenused оказался на капоте автомобиля у Ида-Таллинской центральной больницы. Нарушитель парковки скрылся с места событий.