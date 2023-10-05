БЕСПРЕДЕЛ В ЦЕНТРЕ ТАЛЛИННА ⟩ Штраф за парковку вывел водителя из себя, и он решил отомстить контролеру

По словам читателя Elu24, ставшего свидетелем инцидента, водителя оштрафовали за то, что у него на автомобиле не было парковочных часов и парковка не была оплачена. «Водитель стоял рядом со своей машиной и кричал на сотрудников парковочной службы (мужчину помоложе и женщину постарше), которые спокойно его слушали. Водитель периодически отходил и садился в машину, чтобы перевести дух, затем снова выходил и начинал орать. Говорил им, чтобы они засунули свои штрафы себе в задницу, называл их идиотами, дебилами, кретинами. Швырнул штраф в лицо парковщику и крикнул что-то вроде «н**уя ты пришел мне штраф выписывать», а затем попытался переложить штраф на стекло их машины», - описывает свидетель инцидент у больницы.