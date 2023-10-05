ВИДЕО ⟩ Ради кого Юрий Дудь отменил дела и приехал на Сааремаа?

Верзилов также рассказал, что разговаривает с детьми на тему войны. «Во-первых, они следят за моими социальными сетями, они понимают, почему я там нахожусь, чем я там занимаюсь. Им очень интересна техническая часть. Но у них многих самих жесткая антивоенная позиция, они прекрасно понимают, что происходит».

Дудь спросил: как отреагировал Петр на новость о том, что премьер-министр Эстонии призывала всех отказаться от всего российского бизнеса, при этом выяснилось, что ее муж продолжал этим заниматься, а после того, как это выяснилось, Каллас не ушла в отставку и как он относится к тому, что теперь не пускают в страны Балтии автомобили с российскими номерами. «Премьер-министр Эстонии занимала довольно жесткую позицию в отношении торговли с Россией. Это нормально, если во время войны эстонский политик занимает такую позицию. Но если при этом твой муж сохраняет деловые контакты и извлекает из этого выгоду, мне кажется, это сильное несоответствие слов и дела. Дальше уже гражданам Эстонии решать, может ли такой политик представлять их интересы. А про номера - это странная мера. Существует главная задача, которой Европе надо заниматься - это сфокусироваться на предоставлении как можно большего объема военной помощи Украине. Только это приведет к военному поражению России. Среди остальных мер, которыми часто увлекаются европейские политики, многие вызывают очень большие вопросы. Это не приближает победу Украины», - считает он.