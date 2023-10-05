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Финско-эстонская писательница вспоминает, как советские оккупанты надругались над ее двоюродной бабушкой

Инна-Катрин Хейн
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Финская писательница с эстонскими корнями Софи Оксанен 28 мая 2016 года в Таллинне
Финская писательница с эстонскими корнями Софи Оксанен 28 мая 2016 года в Таллинне Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

По мнению Софи Оксанен, финской писательницы с эстонскими корнями, необходимо бороться с военными преступлениями России против женщин, иначе Россия может продолжить использовать насилие как оружие.

«Да, не», - единственные слова, которые произнесла двоюродная бабушка Оксанен после того, как ее забрали из дома на ночные допросы в начале советской оккупации Эстонии, пишет Iltalehti.

«Моя двоюродная бабушка перестала говорить после этих допросов», - вспоминает Оксанен.

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