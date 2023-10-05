По мнению Софи Оксанен, финской писательницы с эстонскими корнями, необходимо бороться с военными преступлениями России против женщин, иначе Россия может продолжить использовать насилие как оружие.
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Финско-эстонская писательница вспоминает, как советские оккупанты надругались над ее двоюродной бабушкой
«Да, не», - единственные слова, которые произнесла двоюродная бабушка Оксанен после того, как ее забрали из дома на ночные допросы в начале советской оккупации Эстонии, пишет Iltalehti.