С банковского счета клиента пропало почти 300 евро. SEB: скорее всего произошла утечка данных

«Я не знала, насколько далеко зашло мое пристрастие к шопингу, может быть, я действительно сама потратила эти 300 евро», - рассказывает блогер Марилийс Каер, делясь мыслями, которые пронеслись в ее голове, когда она вдруг обнаружила, что с ее счета внезапно исчезли 263 евро.

«Я погуглила и поняла, что это мошенничество», - говорит Марилийс, утверждая, что никогда раньше не сталкивалась с мошенничеством в Интернете. Она немедленно связалась с банком SEB. «В два часа ночи я связалась с SEB, и, к счастью, они освободили забронированную сумму», - говорит она. «К счастью, я получила их обратно!»

Марилийс рассказала изданию, что деньги были возвращены на ее счет почти через 13 часов. «Мы общались ночью, а уже в час дня деньги вернулись». Однако, по ее признанию, надежда на возврат денег угасла, когда сотрудник SEB на другом конце телефона не смог сказать ей ничего наверняка.

Банк SEB. Фото: Liis Treimann / Postimees

Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB, заявила, что речь, скорее всего, идет об утечке данных карты клиента в Интернете. «К сожалению, это распространенная ситуация в наши дни. Интернет, к сожалению, не самая безопасная среда, поэтому крайне важно знать и доверять продавцу, с которым вы делитесь вашими банковскими реквизитами, и критически относиться к любым необычным явлениям, которые могут произойти при совершении покупки», - сказала Кукк.