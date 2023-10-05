С банковского счета клиента пропало почти 300 евро. SEB: скорее всего произошла утечка данных

«Я подумала, что, может быть, я действительно сама потратила эти 300 евро», - признается Марилийс, которая вдруг обнаружила подозрительную операцию на своем банковском счете. Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB, признает, что, скорее всего, речь идет об утечке данных карты. «Преступники получают данные о картах из Интернета, например, атакуя клиентскую базу электронного магазина или покупая ранее собранные данные на черном рынке», пишет Elu24.
«Я не знала, насколько далеко зашло мое пристрастие к шопингу, может быть, я действительно сама потратила эти 300 евро», - рассказывает блогер Марилийс Каер, делясь мыслями, которые пронеслись в ее голове, когда она вдруг обнаружила, что с ее счета внезапно исчезли 263 евро.
«Я погуглила и поняла, что это мошенничество», - говорит Марилийс, утверждая, что никогда раньше не сталкивалась с мошенничеством в Интернете. Она немедленно связалась с банком SEB. «В два часа ночи я связалась с SEB, и, к счастью, они освободили забронированную сумму», - говорит она. «К счастью, я получила их обратно!»
Марилийс рассказала изданию, что деньги были возвращены на ее счет почти через 13 часов. «Мы общались ночью, а уже в час дня деньги вернулись». Однако, по ее признанию, надежда на возврат денег угасла, когда сотрудник SEB на другом конце телефона не смог сказать ей ничего наверняка.
Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB, заявила, что речь, скорее всего, идет об утечке данных карты клиента в Интернете. «К сожалению, это распространенная ситуация в наши дни. Интернет, к сожалению, не самая безопасная среда, поэтому крайне важно знать и доверять продавцу, с которым вы делитесь вашими банковскими реквизитами, и критически относиться к любым необычным явлениям, которые могут произойти при совершении покупки», - сказала Кукк.
Утечка данных карты
Она отмечает, что преступники получают данные о картах через Интернет, атакуя, например, клиентскую базу электронного магазина или покупая ранее собранные данные на черном рынке. «Некоторые продавцы также могут небрежно обращаться с данными и они могут попасть в руки злоумышленников. Именно на полученные таким образом данные преступники начинают совершать покупки», - добавляет Кукк.
«В связи с подобными ситуациями мы рекомендуем держать лимиты по банковским картам на минимальном уровне и регулярно проверять выписку по счету. Если вы подозреваете, что данные вашей карты были использованы не по назначению, следует немедленно сообщить об этом в банк и обменять карту на новую».
Руководитель службы безопасности SEB отмечает, что, хотя целью SEB является помощь клиентам, к сожалению, суммы, потерянные в результате мошенничества, как правило, не восстанавливаются, поскольку подлинность операций подтверждает сам клиент, давая согласие на их проведение. «Однако в данном случае операция по карте не была авторизована, и транзакция осталась не завершенной, поэтому нам удалось вернуть сумму операции», - признает Кукк.