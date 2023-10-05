В апреле 2023-го Руслан Белый вместе с женой уехал за границу. Тогда же комик объявил о пополнении в семье. Летом юморист впервые стал отцом - у него родилась дочь, которой дали необычное имя, пишет Стархит.
«Жизнь стала хуже – ты не ешь, не спишь, не гуляешь»: у комика Руслана Белого родилась дочь в Испании
Руслан Белый обосновался в Испании. Именно там супруга родила ему первенца. «Мы приехали, прописались, по прописке получили страховку. Жена лежала в госучреждении», - рассказал юморист.
За границей комик много работает: выступает, придумывает идеи для новых шоу, гастролирует с турами. После появления наследницы у Руслана совсем не осталось времени на себя.
«Жизнь стала хуже - ты не ешь, не спишь, не гуляешь, - улыбается 43-летний артист. - Конечно, это все тяжело. Ты испытываешь счастье, но оно такое короткое, потому что ребенок обосрался, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради ребенка».
Малышку назвали Робертой. К слову, Белый мечтал именно о дочери. «Год поживем и попробуем получить испанский паспорт», - отметил Белый в разговоре с Ириной Шихман в шоу «А поговорить?»
О супруге Руслан говорит редко: он не называет ее имени, зато не скрывает, где познакомился с любимой. «Она мне написала в соцсетях, оставила сообщение под постом. Я ответил, мы договорились встретиться - так начался наш роман. Я быстро попал в ее сети. Понял, что мне без нее тоскливо, я скучал по ее каким-то характеристикам. Моя публичность никак не мешает, но жене бывает некомфортно, потому что она трепетно относится к своему миру», - поведал стендапер.