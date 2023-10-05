76-летний «король ужасов» Стивен Кинг перенес серьезную операцию

Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что ему сделали операцию.

Новостью «король ужасов» поделился в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. 76-летний писатель рассказал, что хирургическое вмешательство ему было необходимо из-за давней травмы, которую он получил в 1999 году. Тогда Кинг попал в ужасную аварию. Писатель получил много травм. По словам Кинга, его травмированная нога начала отказывать, поэтому ему заменили тазобедренный сустав.

«Я перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом в 1999 году, окончательно отказало», — рассказал писатель.