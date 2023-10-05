Жительница Вильянди, отправившаяся за грибами в лес Ыйсу, нашла белого котенка, оставленного там умирать. «К сожалению, среди нас еще есть ужасные люди, которые используют отвратительные методы, чтобы избавиться от животного», - говорит она. Другая женщина, живущая в том же районе, некоторое время назад также нашла в лесу белого котенка, пишет Elu24.
Жительница Эстонии нашла котенка, оставленного умирать в лесу: «Хотелось бы знать, кто этот жестокий человек!»
В группе Märgatud Viljandis в Facebook грибница рассказала душераздирающую историю о том, как несколько дней назад она нашла заклеенную картонную коробку с несчастным котенком внутри.
«Мы ходили по грибы в лес Ыйсу. К сожалению, среди нас еще остались ужасные люди, которые используют отвратительные методы избавления от животных. Посреди леса мы услышали кошачий плач. Мы нашли котенка. Рядом с ним лежала картонная коробка, которая была заклеена скотчем. Однако котенок смог выбраться и искал помощи», - рассказывает она.
«Хорошо, что в тот момент мы оказались в лесу и смогли его спасти. Может быть, кто-то знает кого-то, у кого был такой котенок. Котенок женского пола, возраст около двух месяцев. Котенка я оставлю себе, но очень хотелось бы узнать, кто этот жестокий человек!»
Еще одна белая кошка найдена в лесу
В комментариях к публикации Элика тоже рассказала о своей удивительной находке - она также нашла маленькую белую кошку в Ыйсу. «Это было несколько недель назад. Я думаю, что эти два котенка из одного помета. Я живу недалеко от этих грибных мест», - пишет Элика. «Однажды, когда я работала у себя во дворе, я вдруг услышала плач маленького котенка. Я пошла на голос, а там он - на верхушке дерева, крошечный белый котенок, страшно плачет. Я отнесла его в дом и вернулась обратно. Я обошла и обыскала место, где его нашла, но больше котят не было», - рассказывает Элика.
«Я помыла найденыша, сняла с него 10 клещей и покормила его. Он мило мурлыкал в знак благодарности. Мой брат взял его к себе, и теперь у котенка есть теплый дом. В мире есть страшные люди», - говорит Элика.
По словам Элики, она получила информацию о том, что в этом районе найден еще один белый котенок. Его нашла жительница Ыйсу, которая оставила кошку себе. Однако несколько недель назад во дворе соседей Элики появилась крупная белая кошка женского пола. «Возможно, это мать этих котят. Котят, похоже, отнесли в лес вместе с матерью. И судя по расстоянию между котятами, они были найдены в радиусе 2 километров», - говорит Элика.
Полиция ждет информации о человеке, который оставил кошек в лесу
Веб-полицейский Элерин Тетсманн также прокомментировала этупубликацию, попросив сообщить, если у кого-нибудь есть информация о человеке, который оставил кошку умирать в лесу. На момент написания статьи Тетсманн не получила информации.
«К сожалению, пока не известно, кто может стоять за этим чудовищным поступком. Трудно предсказать, но оставить животное в заклеенной картонной коробке - это однозначно жестокий поступок, а значит, с таким персонажем обязательно будет проведен серьезный разговор со стороны полиции. Кроме того, в таких случаях мы сотрудничаем с Союзом защиты животных и местными властями, чтобы проверить, каких еще животных держит такой человек, и, возможно, необходимо забрать их из дома в приют», - рассказывает порталу Тетсманн.
«Таким образом, посещение дома и более серьезный разговор - это первое, что сделает полиция, когда мы получим информацию о том, кто совершил подобное», - говорит веб-полицейский.
Всегда можно найти кошкам новый дом
Если по каким-либо причинам человек не может сам приютить кошку, необходимо найти животному новый дом. Можно, например, объявить о желании отдать кошек на своей стене в Facebook, в группах Facebook в разных городах, обратиться в Эстонский союз защиты животных или в приют для животных.
Желающие приютить котят всегда найдутся, и ни в коем случае не стоит идти по жестокому пути убийства животных или оставлять их умирать. Человек, который может предложить животному новый дом, может уже находиться на соседней улице. Во многих случаях люди, которым нужен питомец, сами приходят за ним, поэтому не нужно беспокоиться о том, что придется проделать долгий путь, чтобы отдать животное.