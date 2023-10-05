Жительница Эстонии нашла котенка, оставленного умирать в лесу: «Хотелось бы знать, кто этот жестокий человек!»

В группе Märgatud Viljandis в Facebook грибница рассказала душераздирающую историю о том, как несколько дней назад она нашла заклеенную картонную коробку с несчастным котенком внутри.

«Мы ходили по грибы в лес Ыйсу. К сожалению, среди нас еще остались ужасные люди, которые используют отвратительные методы избавления от животных. Посреди леса мы услышали кошачий плач. Мы нашли котенка. Рядом с ним лежала картонная коробка, которая была заклеена скотчем. Однако котенок смог выбраться и искал помощи», - рассказывает она.

«Хорошо, что в тот момент мы оказались в лесу и смогли его спасти. Может быть, кто-то знает кого-то, у кого был такой котенок. Котенок женского пола, возраст около двух месяцев. Котенка я оставлю себе, но очень хотелось бы узнать, кто этот жестокий человек!»

Найденный в лесу котенок. Фото: Erakogu

Еще одна белая кошка найдена в лесу