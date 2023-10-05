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Дженнифер Лопес взорвала Сеть новыми фото: экстремальная красотка

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: Frazer Harrison

Певице, актрисе да и просто любимице Америки Дженнифер Лопес к званию Королевы и Богини не привыкать: под ее фотографиями в соцсетях эти эпитеты появляются регулярно. Однако свежие снимки звезды произвели небывалый фурор!

И это не удивительно: образ Джей Ло и правда умопомрачительно хорош, так что многие присоединились к восторженным комментаторам и добавили: Fashion Icon! Очень уж пришелся по душе ее лук в белоснежном платье-рубашке с гипертрофированно широкими рукавами. Босоножки на гигантском каблуке и платформе тоже впечатляют. Но возникает только один вопрос: как Джей Ло на них ходит? Это вообще возможно? Экстремальная красота.

Cмотрите фото и судите сами:

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