Дженнифер Лопес взорвала Сеть новыми фото: экстремальная красотка

И это не удивительно: образ Джей Ло и правда умопомрачительно хорош, так что многие присоединились к восторженным комментаторам и добавили: Fashion Icon! Очень уж пришелся по душе ее лук в белоснежном платье-рубашке с гипертрофированно широкими рукавами. Босоножки на гигантском каблуке и платформе тоже впечатляют. Но возникает только один вопрос: как Джей Ло на них ходит? Это вообще возможно? Экстремальная красота.