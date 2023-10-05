ФОТО И ВИДЕО ⟩ Необычная погода для октября: гроза и град обрушились на Эстонию

Поздно вечером в среду град сопровождал грозу с молнией в столице. Синоптик Кайро Кийтсак делится с подписчиками в социальных сетях, что градины были диаметром 1-1,5 см.

«Из-за сильного шума и ударов начала работать автомобильная сигнализация», - рассказывает один из жителей. «В Пеэтри, недалеко от Таллина, были вспышки и грохот, а град и дождь были очень сильными!» - комментирует другой. «Вода - наше богатство!»

Кийтсак также поделился роликом, снятым поздно вечером в Таллине. «Держитесь, таллиннцы!».

Град и снег обрушились не только на жителей Таллинна, но и на всю Эстонию.

В Вильянди также прошел сильный ливень, который превратил улицы в реки.

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что в четверг с юга Скандинавии придет новый субциклон, который будет перемещаться на восток через центральную часть Балтийского моря и Рижский залив. Дождь будет местами сильным, к вечеру начнет утихать. Северное побережье останется незатронутым сильными дождями.