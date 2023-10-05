ФОТО ⟩ Константина Меладзе заметили в Европе: как он сейчас выглядит

Папарацци застали мужа Веры Брежневой во время отдыха на одном из курортов Швейцарии. На снимке, который распространяют российские Telegram-каналамы, продюсер изображен на террасе на фоне швейцарских Альп, смотрит вдаль и курит.

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе не высказал свою позицию, выбрав отмалчиваться. Между тем Брежнева прекратила любое сотрудничество с Россией, активно поддерживает Украину, пишет песни на украинском и даже сменила псевдоним на просто VERA.

Поговаривали, что из-за разного отношения к войне Меладзе и Брежнева развелись. Но сами звездные супруги эти слухи не комментируют, и изредка вспоминают друг друга в соцсетях.