ВИДЕО ⟩ 31-летний блогер сел на «хищную диету» и приучил к ней годовалого сына

Рацион Поли, передает Daily Mail, состоит из сырого мяса, включая бычьи яйца и печень, молока и критически небольшого количества овощей. Ребенка он кормит тоже сырым мясом, будучи уверенным, что такое питание идет на пользу малышу. Лонг рассказывает, что дети «чувствуют» полезную для себя еду и сами тянутся к ней. «Несколько месяцев назад он попробовал сырое бычье яйцо. Он это любит. На самом деле это одно из его любимых блюд», - цитирует блогера издание.

Мужчина подчеркнул, что никогда не навязывал сыну сырое мясо, а попросту предоставил 14-месячному ребенку самостоятельно разобраться в своем питании - вот это свобода выбора! «Существует миф о том, что, съев сырого мяса, вы заразитесь сальмонеллой. На самом деле это маловероятно, потому что большая часть сырого мяса содержит активные ферменты, которые действительно полезны для вашего организма», - поделился Поли. Кстати, из-за пристрастия к бычьим яйцам он прозвал себя «Королем яичек».