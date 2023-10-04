«ВОТ И ВСЁ?» ⟩ Легендарный бар в Пыхья-Таллинне выставлен на продажу

Легендарный ретро-бар «Деревяшка» на конечной трамвайной остановке Kopli выставлен на продажу по высокой цене. Однако, по словам владельца, популярный бар закрываться не будет. «Клиенты грустят, но...»
«Продается логистически очень удачно расположенное одноэтажное коммерческое здание в конце улицы Копли, рядом с парком Сюста. В здании успешно работает популярный ретро-бар "Деревяшка" (Derevyashka Retro - прим.ред.)», - говорится в объявлениях, размещенных на порталах недвижимости kv.ee и city24.ee, пишет Elu24.
За помещения бара общей площадью 277 квадратных метров хотят получить 415 000 евро.
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В объявлении указано, что бар находится в очень хорошем состоянии. Кухня оборудована высококачественной мебелью и удобной техникой, а в задней части имеется вместительный шкаф. Однако отмечается, что правое крыло здания нуждается в ремонте.
Хозяин заявил, что закрывать бар он не собирается. «Мы откроемся в новом месте, пока не знаем, где, но, возможно, в Теллискиви».
«Клиенты могут не беспокоиться!» - подтверждает он, хотя и признает, что некоторые завсегдатаи с грустью думают о том, что же будет с популярным баром.