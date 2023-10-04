«ВОТ И ВСЁ?» ⟩ Легендарный бар в Пыхья-Таллинне выставлен на продажу

«Продается логистически очень удачно расположенное одноэтажное коммерческое здание в конце улицы Копли, рядом с парком Сюста. В здании успешно работает популярный ретро-бар "Деревяшка" (Derevyashka Retro - прим.ред.)», - говорится в объявлениях, размещенных на порталах недвижимости kv.ee и city24.ee, пишет Elu24.

За помещения бара общей площадью 277 квадратных метров хотят получить 415 000 евро.

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В объявлении указано, что бар находится в очень хорошем состоянии. Кухня оборудована высококачественной мебелью и удобной техникой, а в задней части имеется вместительный шкаф. Однако отмечается, что правое крыло здания нуждается в ремонте.

Ретро-бар «Деревяшка». Фото: Andres Teiss/«Baarimies Tallinnassa»

Хозяин заявил, что закрывать бар он не собирается. «Мы откроемся в новом месте, пока не знаем, где, но, возможно, в Теллискиви».