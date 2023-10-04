ДВЕРИ И КАПОТ ВСМЯТКУ ⟩ В Таллинне Mercedes съехал с дороги и влетел в дерево (ФОТО)

«Сегодня около 14:30 в районе Нымме автомобиль Mercedes въехал прямо в дерево», - говорится в поступившем в редакцию Elu24 сообщении. «Было замечено, что у автомобиля голые шины. Сама машина - древняя развалюха», - рассказывает очевидец.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов подтверждает, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Таммику в Нымме поступило в полицию в 13.33.

«По предварительной информации, 45-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, врезался в дерево. Водитель находился в машине один и был трезв, скорая помощь доставила его в больницу для медицинского освидетельствования», - говорит Максимов.

«Что именно послужило причиной аварии и какова была скорость автомобиля в тот момент, будет выяснено в ходе расследования», - добавляет пресс-секретарь полиции.