Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, в последние недели оказавшаяся в вихре скандалов, объявила в социальных сетях о повышении цены на свою новую вожделенную книгу. Хунт объяснила это тем, что книга просто настолько хороша, что не может продаваться дешевле. «Мне пришлось поднять цену, извините», - пишет Бригитте Сюзанне Хунт.
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Скандальная эстонская блондинка подняла цену на свою книгу: прочитала, и она оказалась так хороша
Королева скандалов Бригитте Сюзанне Хунт объявила в социальных сетях о том, что она решила поднять цену на свою готовящуюся к изданию книгу. Первоначально она просила за свою книгу Ärahellitatud printsess («Избалованная принцесса» - прим.ред.) около 50 евро, но снизила цену до 39,99 евро для предварительной продажи. Однако теперь она снова подняла цену, утверждая, что не может действовать иначе.