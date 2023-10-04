Скандальная эстонская блондинка подняла цену на свою книгу: прочитала, и она оказалась так хороша

Королева скандалов Бригитте Сюзанне Хунт объявила в социальных сетях о том, что она решила поднять цену на свою готовящуюся к изданию книгу. Первоначально она просила за свою книгу Ärahellitatud printsess («Избалованная принцесса» - прим.ред.) около 50 евро, но снизила цену до 39,99 евро для предварительной продажи. Однако теперь она снова подняла цену, утверждая, что не может действовать иначе.