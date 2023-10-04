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Скандальная эстонская блондинка подняла цену на свою книгу: прочитала, и она оказалась так хороша

Limon.ee
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Фото: Urmas Luik

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, в последние недели оказавшаяся в вихре скандалов, объявила в социальных сетях о повышении цены на свою новую вожделенную книгу. Хунт объяснила это тем, что книга просто настолько хороша, что не может продаваться дешевле. «Мне пришлось поднять цену, извините», - пишет Бригитте Сюзанне Хунт.

Королева скандалов Бригитте Сюзанне Хунт объявила в социальных сетях о том, что она решила поднять цену на свою готовящуюся к изданию книгу. Первоначально она просила за свою книгу Ärahellitatud printsess («Избалованная принцесса» - прим.ред.) около 50 евро, но снизила цену до 39,99 евро для предварительной продажи. Однако теперь она снова подняла цену, утверждая, что не может действовать иначе.

«Цена книги на сегодняшний день составляет 44,99, потому что я прочитала ее до конца и она оказалась настолько хорошей, что мне пришлось поднять цену, извините», - пишет Хунт в социальных сетях.

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