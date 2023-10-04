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Андрей Данилко рассказал, как отпраздновал 50-летие, и показал себя в четыре года

Limon.ee
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Андрей Данилко
Андрей Данилко Фото: Скриншот с instagram.com/v_serduchka/

Украинский артист, автор Верки Сердючки Андрей Данилко 2 октября отпраздновал юбилей, пишет ТСН.

Звезде и символу Евровидения исполнилось 50 лет. Накануне своего дня рождения Андрей Данилко объездил многие города Европы и США с концертами в поддержку Украины.

Оба тура – европейский и североамериканский – прошли с солдаутами и собрали тысячи украинских поклонников, разбросанных по всему миру. Вернувшись домой, артист взял небольшую паузу, чтобы выдохнуть и восстановить силы. И конечно, отпраздновать начало нового жизненного этапа. Кстати, о цифрах он совсем не беспокоится.

«Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны лишь внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурачиться и посмеяться друг над другом. И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени», – делится Данилко.

Не забыл Данилко и о преданных поклонниках и на своей странице в Instagram поблагодарил их за поздравления, а также поделился своим архивным фото с детства, где предстает 4-летним мальчиком.

По понятным причинам Андрей Данилко не планировал громкого празднования. Свой юбилей он провел в кругу самых близких друзей и, конечно же, загадал заветное желание, которым он последние полтора года завершает каждый свой концерт – чтобы закончилась война и все украинцы наконец-то вернулись домой.

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