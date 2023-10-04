Обратное мытье волос для объема и блеска: новый тренд TikTok, который работает

Уменьшает пушистость. Кондиционер поможет закрыть кутикулу волос, что предотвращает потерю влаги во время мытья. А, когда волосы сухие, они пушатся и выглядят непослушными. Таким образом, используя кондиционер перед шампунем, мы не даем волосам пересыхать, но избегаем утяжеления.

Предотвращает жирность волос. Агрессивные моющие средства и химические вещества в шампуне могут лишить кожу головы натуральных масел, которые сохраняют кожу увлажненной. А когда кожа головы пересыхает, сальные железы начинают усиленно восстанавливать влагу, создавая избыток масла, из-за которого волосы быстро становятся жирными. Поэтому использование увлажняющего кондиционера перед шампунем сохраняет кожу головы увлажненной и сбалансированной, предотвращая появление жирных корней.

Локоны выглядят упругими. Даже когда речь идет о вьющихся волосах, этот метод может дать множество преимуществ, поскольку таким волосам всегда требуется больше влаги. Но с ними не все так просто, поэтому тем, у кого вьющиеся волосы, возможно, стоит начать с переключения между обычным и обратным мытьем, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для их типа волос, поскольку разные типы волос имеют разные потребности.

Как использовать кондиционер при обратном мытье волос

Большинству из нас уже много лет известно, что правильный способ нанесения кондиционера на волосы – от середины длины до кончиков, где волосы старше и, следовательно, более склонны к сухости. Но когда дело доходит до обратного мытья волос, вы можете нанести кондиционер, начиная с кожи головы. Поскольку вы будете смывать кондиционер шампунем, на коже головы его практически не останется, что поможет избежать жирности.

При обратном мытье волос вам стоит оставлять кондиционер на коже головы немного дольше, чем обычно, и чем суше волосы, тем дольше на них должен оставаться кондиционер.

Попробовав обратное мытье волос, журналистка пришла к выводу, что ее пересушенные концы стали выглядеть намного здоровее, а волосы стали намного более упругими и уже не требовали дополнительных продуктов по уходу, например, масел.