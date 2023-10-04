Кого из знаков Зодиака в октябре ждут большие деньги

О тех, кто разбогатеет в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен

Овны в финансовом отношении могут рассчитывать на помощь коллег, бизнес-партнеров или друзей. Разумеется, денег они им просто так не подарят, но затеянное ими совместное предприятие или проект, над которым они будут работать, принесут денежные выплаты, на которые представители знака не могли и надеяться. Главное – работать с полной отдачей.

Весы

Весы откроют для себя новые невиданные финансовые возможности, которыми им обязательно нужно воспользоваться. Правда, для этого представителям знака придется сделать то, чего они никогда раньше не делали: например, кардинально сменить сферу деятельности, начав заниматься тем, о чем они всегда мечтали – так вполне можно будет совместить приятное с полезным.

Водолей