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170 человек, 20 грузовиков и 14 автобусов: рэпер 50 Cent уже на этих выходных даст два концерта в стране Балтии

Limon.ee
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Фото: Publicitātes foto

Два почти полностью аншлаговых концерта 50 Cent в «Арена Рига» являются беспрецедентным событием для Латвии. На данный момент известно, что техническая поддержка превзойдет ранее известное нашей южной соседке, пишет RUS TVNET.

Сопровождающая команда из 170 человек, 20 тяжелых грузовиков, 14 туристических автобусов и дополнительная команда из более чем 100 ассистентов обеспечат техническую структуру этого концерта в Риге, чтобы 9 и 10 октября принести зрителям максимум удовольствия и провести впечатляющий хип-хоп концерт.

50 Cent отмечает тур The Final Lap 2023 95 концертами в 24 странах. Их отличает визуально великолепное оформление сцены с большими светодиодными экранами, пиротехническими элементами, фейерверками из конфетти и танцорами, которые выступят под самые легендарные хип-хоп-хиты всех времен.

Напомним, разогревать концерт в Риге будет «крестный отец рэпа» Баста Раймс (Busta Rhymes). Музыкальные критики не скупятся на восторженные отзывы: «Выступление 50 Cent было зажигательным, и он смог доказать, почему он один из величайших рэперов всех времен», - пишет Utah Concert Review. Сам 50 Cent определяет концертный тур кратко: «Если и делать, то с размахом».

Сегодня 50 Cent оглядывается на впечатляющую карьеру музыканта, актера, продюсера и предпринимателя. Он признан самым влиятельным артистом в индустрии хип-хопа, а Billboard поставил его на третье место среди лучших рэперов в мире после Эминема и Нелли (Nelly).

Последние билеты на концерт доступны в сети Bilešu servisa.

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