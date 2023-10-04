170 человек, 20 грузовиков и 14 автобусов: рэпер 50 Cent уже на этих выходных даст два концерта в стране Балтии

Сопровождающая команда из 170 человек, 20 тяжелых грузовиков, 14 туристических автобусов и дополнительная команда из более чем 100 ассистентов обеспечат техническую структуру этого концерта в Риге, чтобы 9 и 10 октября принести зрителям максимум удовольствия и провести впечатляющий хип-хоп концерт.

50 Cent отмечает тур The Final Lap 2023 95 концертами в 24 странах. Их отличает визуально великолепное оформление сцены с большими светодиодными экранами, пиротехническими элементами, фейерверками из конфетти и танцорами, которые выступят под самые легендарные хип-хоп-хиты всех времен.

Напомним, разогревать концерт в Риге будет «крестный отец рэпа» Баста Раймс (Busta Rhymes). Музыкальные критики не скупятся на восторженные отзывы: «Выступление 50 Cent было зажигательным, и он смог доказать, почему он один из величайших рэперов всех времен», - пишет Utah Concert Review. Сам 50 Cent определяет концертный тур кратко: «Если и делать, то с размахом».

Сегодня 50 Cent оглядывается на впечатляющую карьеру музыканта, актера, продюсера и предпринимателя. Он признан самым влиятельным артистом в индустрии хип-хопа, а Billboard поставил его на третье место среди лучших рэперов в мире после Эминема и Нелли (Nelly).