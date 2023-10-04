Мистик фортепиано Антон Батагов впервые выступит в Таллинне

Уникальная серия музыкальных произведений «Избранные письма Сергея Рахманинова», одно из которых является особенным музыкальным письмом эстонскому композитору Арво Пярту теперь прозвучат и в Таллинне. Концерт пройдет 12 ноября в Яановской церкви (эст. Tallinna Jaani kirik).
Антон Батагов - одна из самых значительных и культовых фигур в мире новой классики. Его альбомы, концерты и премьеры сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями. Он играет на главных мировых сценах, сочиняет музыку на тексты Даниила Хармса и Кассии Константинопольской, Александра Пушкина и Эмили Бронте, Джона Донна и древних буддийских мастеров - и, конечно, музыку для фортепиано соло.
Антон Батагов - один из ключевых исполнителей Филипа Гласса. Он гастролировал по всему миру с Глассом почти десять лет. Его «глассовские» альбомы - «The Complete Piano Etudes», «Prophecies» (фортепианные аранжировки Батагова сцен из «Einstein on the Beach» и «Koyaanisqatsi» ), музыка из «Hours» и «Distant Figure» (композиции, написанные Филипом Глассом специально для Антона Батагова) - получили признание критиков, тысячи продаж и миллионы прослушиваний.
- Антон Батагов - мистик фортепиано. Отчасти шаман и отчасти шоумен, под его пальцами клавиши клавиатуры раскрывают другой мир, другой слой духовной энергии и другой способ слушать.
Журнал Time Out New York
Его дебютный компакт-диск, 160-минутная запись песни Мессиана Vingt Hies sur l'Enfant Jesus (1990), стал большой сенсацией. Три года спустя известный американский критик Ричард Костеланец охарактеризовал двойной альбом Батагова «Искусства фуги» Баха в 1993 году как «самую ошеломляющую интерпретацию Баха со времен Гленна Гульда».
Как композитор Батагов обладает своим неповторимым голосом. Постминималистский язык его композиций уходит корнями в гармонический и ритмический рисунок русских церковных колоколов, смешанный с духом буддийской философии, динамичным пульсом раннего советского авангарда и неувядающей энергией прогрессивного рока. В его дискографии более 50 альбомов. Батагов также является автором нескольких саундтреков к фильмам и оригинальной музыки для многочисленных телеканалов.
С 1997 по 2009 год Батагов прекратил концертную деятельность, сосредоточившись на звукозаписывающей работе. С 2009 года исполняет серию уникальных сольных фортепианных программ. В его репертуаре современная классика и великие композиторы прошлого. Наряду с музыкой Джона Кейджа, Мортона Фельдмана, Филипа Гласса и Майкла Наймана Батагов исполняет Баха, Пахельбеля, старинную английскую музыку, Моцарта, Шуберта, Дебюсси и многих других композиторов, а также собственные многочисленные фортепианные сочинения.
До марта 2022 года Батагов совмещал свое пребывание в Москве и Нью-Йорке. Выступал в Бруклинской музыкальной академии (Нью-Йорк) и Большом зале Московской консерватории, Джордан-холле (Бостон) и Московском международном Доме музыки, концертном зале Бинга (Пало-Альто, Калифорния) и Большом зале Московской консерватории, в Петербургской, Эльбской (Гамбург), Берлинской и Парижской филармониях, в Большом зале Московской консерватории, Королевском театре (Парма, Италия), Palau de la Música Catalana (Барселона) и многих других концертных залах мира.
Музыкант покинул Россию в марте 2022 года.
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