Мистик фортепиано Антон Багатов впервые выступит в Таллинне

Антон Батагов - одна из самых значительных и культовых фигур в мире новой классики. Его альбомы, концерты и премьеры сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями. Он играет на главных мировых сценах, сочиняет музыку на тексты Даниила Хармса и Кассии Константинопольской, Александра Пушкина и Эмили Бронте, Джона Донна и древних буддийских мастеров - и, конечно, музыку для фортепиано соло.

Антон Батагов - один из ключевых исполнителей Филипа Гласса. Он гастролировал по всему миру с Глассом почти десять лет. Его «глассовские» альбомы - «The Complete Piano Etudes», «Prophecies» (фортепианные аранжировки Батагова сцен из «Einstein on the Beach» и «Koyaanisqatsi» ), музыка из «Hours» и «Distant Figure» (композиции, написанные Филипом Глассом специально для Антона Батагова) - получили признание критиков, тысячи продаж и миллионы прослушиваний.

- Антон Батагов - мистик фортепиано. Отчасти шаман и отчасти шоумен, под его пальцами клавиши клавиатуры раскрывают другой мир, другой слой духовной энергии и другой способ слушать. Журнал Time Out New York

Его дебютный компакт-диск, 160-минутная запись песни Мессиана Vingt Hies sur l'Enfant Jesus (1990), стал большой сенсацией. Три года спустя известный американский критик Ричард Костеланец охарактеризовал двойной альбом Батагова «Искусства фуги» Баха в 1993 году как «самую ошеломляющую интерпретацию Баха со времен Гленна Гульда».