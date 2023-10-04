Время ссор, сплетен и краж: Глоба рассказала, чего стоит опасаться в октябре

Овен

В начале месяц Овнам стоит сфокусироваться на работе - это принесёт им победы в карьере. В личных делах их тоже ждёт успех. Однако возможны споры с партнёрами и противниками. На службе и за спиной возникнут конфликты, женщины могут буквально подсидеть вас. Будьте внимательны к происходящему вокруг. Берегите своё здоровье и семью, особенно в середине месяца. Во второй половине октября придётся солидно потратиться. Нужно быть экономнее. Постарайтесь избежать экстрима.

Весы

Этот месяц для вас особенный - в начале он принесёт споры с противниками и партнёрами, но в то же время мощную поддержку друзей и людей, которые вас любят. Вы преуспеете во многих делах. Это вопросы, связанные с личными планами, общественной жизнью и работой. Не упускайте из виду людей, которые любят плести интриги - в противном случае это может обернуться кражами и другими потерями. Выясняйте отношения напрямую, если хотите избежать личных проблем.

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