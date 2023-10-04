В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Странный случай: врачу предложили зарплату в 20 000 евро в месяц, а он отказался

Высокие гонорары так называемых «врачей по найму» в последнее время стали предметом живого обсуждения в Финляндии. Врач, работающий в частном секторе, может заработать на несколько тысяч евро больше, чем его коллега, выполняющий примерно ту же работу в государственном секторе, сообщает Ilta-Sanomat.
Опытный специалист, работающий в частном секторе в Хельсинки, отмечает, что в последнее время количество обращений от компаний, предлагающих временный персонал, явно увеличилось. Он считает ситуацию исключительной. «Мне предложили работу в одной из центральных больниц в качестве временного сотрудника с зарплатой около 20 000 евро в месяц. В государственном секторе за аналогичную работу можно было бы получить, наверное, 6-7 тысяч евро», - говорит врач.
По его словам, предложения о работе поступали и от других компаний из разных регионов. «Специалистов найти сложно. Однако я знаю только одного специалиста, который начал этим заниматься», - говорит он.
Многие факторы снижают привлекательность такой работы. «Один из них - переезд на новое место. Другой - адаптация к новым условиям работы. Высокая зарплата может стать причиной непонимания со стороны других сотрудников на новом месте работы, даже если дополнительный персонал приветствуется», - рассказывает финский специалист.
«По крайней мере, у меня не хватит духу пойти работать рядом со старшим врачом, который зарабатывает в три раза меньше. Ситуация доведена до абсурда. Врачам, работающим официально, не платят даже полуторакратную зарплату, а временные получают в несколько раз больше них», - отмечает он.
Специалиста искали в центр социальных и медицинских услуг Eloisa в Южном Саво. Киммо Куосманен, руководитель отдела здравоохранения Eloisa, сообщил, что сначала центр рассматривал различные агентства по найму врачей-специалистов.
«Фирмы сообщают нам, за какие суммы они готовы предложить нам врачей. Тогда мы смотрим, является ли этот найм конкурентоспособным или это краткосрочные отношения», - говорит Куосманен.
«Eloisa является партнером предприятия Järvi-Suomen Terveys, которое является одним из решений проблемы нехватки персонала. Некоторых врачей набирают через него», - добавляет Куосманен.
Предприятие Järvi-Suomen Terveys было создано несколько лет назад. Учредителями выступили тогдашнее муниципальное предприятие региона здравоохранения Центральной Финляндии, муниципальное предприятие социального и медицинского обслуживания Южного Саво и соответствующее муниципальное предприятие Северного Карьяла.
Одной из основных задач Järvi-Suomen Terveys является вербовка специалистов в области здравоохранения, таким образом, это своего рода предприятие по найму персонала для государственного сектора.
Сантери Сеппяля, руководитель центра социальных и медицинских услуг, подчеркивает, что компания Eloisa старается сократить использование услуг наемных работников. «В прошлый понедельник мы приняли решение на совете директоров, что больше не будем нанимать новых "врачей по найму», - добавляет он.
По словам Сеппяля, реформа системы социального обеспечения выдвинула на первый план вопрос об оплате труда врачей, работающих во внеурочное время. Если финансирование будет сокращено, то возникнет общественная дискуссия. Он подчеркивает, что не только врачи получают высокие зарплаты.
«Врачи по найму" используются уже несколько десятилетий. Сейчас временный персонал используется и в других специальностях. Например, работа психологов и медсестер также высоко оплачивается. Повышение агентских расходов не всегда связано с врачами, но также с психологами и медсестрами», - говорит он.
Отчасти сложность сравнения затрат заключается в том, что расходы на постоянный персонал включают в себя помимо ежемесячной заработной платы и другие расходы работодателя. С другой стороны, прямые затраты работодателя на временных сотрудников отсутствуют.
Спрос на временных работников отчасти поддерживается тем, что в ходе реформы социального обеспечения Финляндии пришлось отказаться от повсеместного аутсорсинга медицинских услуг. В результате центр социальных и медицинских услуг больше не может закупать частные пакеты услуг, а вынужден сам производить хотя бы часть услуг. В итоге для восполнения нехватки постоянного персонала требуются временные врачи и медсестры.
Ужесточение так называемой «гарантии лечения» создает дополнительную нагрузку на персонал. С начала сентября максимальный срок приема в первичном звене составит 14 дней, а с начала следующего года сократится до семи дней.
Министр по делам местного и регионального самоуправления Финляндии Анна-Кайса Иконен заявила в интервью MTV, что в настоящее время правительство рассматривает способы решения проблемы нехватки врачей и высоких зарплат временных врачей.
По ее словам, вряд ли речь идет о законодательном принуждении, скорее, будет использоваться образовательная политика.