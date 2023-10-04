В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Странный случай: врачу предложили зарплату в 20 000 евро в месяц, а он отказался

Опытный специалист, работающий в частном секторе в Хельсинки, отмечает, что в последнее время количество обращений от компаний, предлагающих временный персонал, явно увеличилось. Он считает ситуацию исключительной. «Мне предложили работу в одной из центральных больниц в качестве временного сотрудника с зарплатой около 20 000 евро в месяц. В государственном секторе за аналогичную работу можно было бы получить, наверное, 6-7 тысяч евро», - говорит врач.

По его словам, предложения о работе поступали и от других компаний из разных регионов. «Специалистов найти сложно. Однако я знаю только одного специалиста, который начал этим заниматься», - говорит он.

Многие факторы снижают привлекательность такой работы. «Один из них - переезд на новое место. Другой - адаптация к новым условиям работы. Высокая зарплата может стать причиной непонимания со стороны других сотрудников на новом месте работы, даже если дополнительный персонал приветствуется», - рассказывает финский специалист.

«По крайней мере, у меня не хватит духу пойти работать рядом со старшим врачом, который зарабатывает в три раза меньше. Ситуация доведена до абсурда. Врачам, работающим официально, не платят даже полуторакратную зарплату, а временные получают в несколько раз больше них», - отмечает он.

Специалиста искали в центр социальных и медицинских услуг Eloisa в Южном Саво. Киммо Куосманен, руководитель отдела здравоохранения Eloisa, сообщил, что сначала центр рассматривал различные агентства по найму врачей-специалистов.