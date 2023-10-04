«Меня производители зубной пасты повесят!» Стоматолог объяснила, как правильно чистить зубы

«Меня сейчас все производители зубной пасты повесят, но на самом деле она необязательна, чтобы почистить зубы, потому что смысл чистки зубов заключается в том, чтобы счистить с поверхности зубов все бактерии, которые живут в зубном налете, - отметила эксперт. - Мы должны понимать, что в полости рта живет очень много разных бактерий. И часть из них - условно патогенные. Мы должны разрушить налет, который образовывается из остатков еды на зубах, чтобы бактерии не образовывали кариес и не разрушали ткани пародонта, которые окружают зуб. Для этого нужна щетка, которой мы можем почистить поверхность зубов, которую можем видеть и ощущать».