«Меня производители зубной пасты повесят!» Стоматолог объяснила, как правильно чистить зубы

Качественно почистить зубы можно без использования зубной пасты. Такое мнение высказала украинский стоматолог Елена Доценко в интервью, которое 30 сентября опубликовано на YouTube-канале «Dr.Silina Школа жіночого здоров'я».
«Меня сейчас все производители зубной пасты повесят, но на самом деле она необязательна, чтобы почистить зубы, потому что смысл чистки зубов заключается в том, чтобы счистить с поверхности зубов все бактерии, которые живут в зубном налете, - отметила эксперт. - Мы должны понимать, что в полости рта живет очень много разных бактерий. И часть из них - условно патогенные. Мы должны разрушить налет, который образовывается из остатков еды на зубах, чтобы бактерии не образовывали кариес и не разрушали ткани пародонта, которые окружают зуб. Для этого нужна щетка, которой мы можем почистить поверхность зубов, которую можем видеть и ощущать».
По словам эксперта, для того, чтобы очистить поверхность между зубами, нужны так называемые интердентальные щетки.
Доценко отметила, что если использовать, кроме щетки, и зубную пасту, то в ней должен содержаться либо фтор, либо масло чайного дерева, либо хлоргексидин.
«При разных заболеваниях врач может порекомендовать пасту, которая имеет противокариозный эффект или противовоспалительный», - добавила врач.