65-летняя Мадонна восхитила дерзкими фото и показала, как выглядит ее лицо вблизи

На своей странице в Instagram Мэдж написала, что продолжила подготовку к своему юбилейному концертному туру, который пришлось перенести из-за ее проблем со здоровьем.

«Пока загружается... Madonna Celebration Tour», - написала певица.

Знаменитость опубликовала новые фотографии по подготовке к выступлениям. Как всегда, 65-летняя певица ошеломила своих поклонников дерзкими кадрами.

Мадонна показала, как позирует посреди концертной площадки в спортивном образе - широких брюках, черной тоске и рубашке, а также стильных очках. На фото певица показала непристойный жест, очевидно, своим хейтерам.

На других кадрах Мэдж продемонстрировала свои формы в тесном кружевном корсете, едва прикрывшем грудь звезды.

Знаменитость показалась в гримерке и сделала несколько честных фото, на которых показала свое лицо вблизи - под немалым слоем макияжа виднелись морщинки артистки.