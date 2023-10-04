ФОТО ⟩ Памела Андерсон позировала без макияжа в Париже

Актриса всегда была известна своим обычно броским, интенсивным макияжем на публичных выступлениях. Теперь, похоже, она с ним распрощалась. 56-летняя звезда посетила показ мод The Row, в четверг - показ дизайнера Изабель Марант, а в пятницу - показ Виктории Бекхэм.

Образ Памелы Андерсон особенно привлекал внимание во время ее появления на показе Марант. На ней было желтое платье-миди с рюшами, босоножки нюдового оттенка, сумка в тон и золотые украшения на левой руке. Волосы спадали на плечи. Не было никаких следов хайлайтера, консилера, карандаша для бровей, румян или других средств для макияжа. Самое большее, что можно было предположить, - это незаметное нанесение туши. Поэтому Памела Андерсон появилась на сцене в естественном виде и позволила миру увидеть свои веснушки на носу, щеках и лбу.