Приготовиться к взлету: астролог Глоба рассказала, кто сможет совершить большой прорыв в октябре

Астролог Тамара Глоба поделилась в своем канале прогнозом на октябрь 2023 года и отметила, что рожденные под тремя знаками Зодиака смогут рассчитывать на резкий прорыв в делах и финансах. Им пора приготовиться, уже после 5 октября откроется благоприятное окно Меркурия, оно и даст возможность стартовать.