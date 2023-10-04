Приготовиться к взлету: астролог Глоба рассказала, кто сможет совершить большой прорыв в октябре

Астролог Тамара Глоба поделилась в своем канале прогнозом на октябрь 2023 года и отметила, что рожденные под тремя знаками Зодиака смогут рассчитывать на резкий прорыв в делах и финансах. Им пора приготовиться, уже после 5 октября откроется благоприятное окно Меркурия, оно и даст возможность стартовать.
Первыми из счастливчиков станут Овны, им предстоит невиданная удача в работе. Некоторые получат предложение о новой работе с новым уровнем доходов и не прогадают. Перемены будут разительными, стремительными и приятными, стоит запастись выдержкой.
Раков ждут новые знакомства, благодаря которым в жизни представителей знака начнут происходить удивительные события - существовавшие проблемы начнут быстро решаться, ситуации будут складываться в пользу Раков.
А Львов ждет заслуженное повышение, если они были достаточно трудолюбивы и упорны. Глоба советует представителям знака чуть более внимательно, чем обычно, прислушиваться к внутреннему голосу - в октябре интуиция подскажет удивительные выходы из казалось бы безвыходных ситуаций.