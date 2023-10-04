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НЕЛЕПАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Женщина, косившая газон, погибла от удара крылом самолета

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

27-летняя Саманта Хейс погибла в результате удара крылом небольшого самолета на территории аэропорта в американском штате Оклахома. Это случилось в пятницу, 29 сентября.

Молодая женщина ехала на газонокосилке рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта города Брокен-Боу, примерно в 185 милях к юго-востоку от Оклахома-Сити, пишет Naine.

Джеймс Бакстер, пилот одномоторного самолета Bonanza A36, рассказал следователям, что увидел молодую женщину, когда самолет уже коснулся взлетно-посадочной полосы. 70-летний пилот пытался поднять самолет и пролететь над женщиной, но все же задел ее крылом самолета.

Проводится расследование. Каких-либо обвинений пилоту пока не предъявлены.

Пилот Джеймс Бакстер не пострадал в результате аварии.

Из постов, опубликованных друзьями погибшей женщины в Facebook, следует, что Хейс была матерью-одиночкой троих детей. Возраст детей не указан. Сообщается, что Хейс был сотрудником городского департамента парков.

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