НЕЛЕПАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Женщина, косившая газон, погибла от удара крылом самолета

27-летняя Саманта Хейс погибла в результате удара крылом небольшого самолета на территории аэропорта в американском штате Оклахома. Это случилось в пятницу, 29 сентября.
Молодая женщина ехала на газонокосилке рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта города Брокен-Боу, примерно в 185 милях к юго-востоку от Оклахома-Сити, пишет Naine.
Джеймс Бакстер, пилот одномоторного самолета Bonanza A36, рассказал следователям, что увидел молодую женщину, когда самолет уже коснулся взлетно-посадочной полосы. 70-летний пилот пытался поднять самолет и пролететь над женщиной, но все же задел ее крылом самолета.
Проводится расследование. Каких-либо обвинений пилоту пока не предъявлены.
Samantha Hayes was driving a lawn mower at the Broken Bow Airport in Oklahoma when she was struck by a plane operated by pilot James Baxter. https://t.co/nf6C4ao901— Akron Beacon Journal (@beaconjournal) October 2, 2023
Пилот Джеймс Бакстер не пострадал в результате аварии.
Из постов, опубликованных друзьями погибшей женщины в Facebook, следует, что Хейс была матерью-одиночкой троих детей. Возраст детей не указан. Сообщается, что Хейс был сотрудником городского департамента парков.