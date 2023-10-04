НЕЛЕПАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Женщина, косившая газон, погибла от удара крылом самолета

Молодая женщина ехала на газонокосилке рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта города Брокен-Боу, примерно в 185 милях к юго-востоку от Оклахома-Сити, пишет Naine.

Джеймс Бакстер, пилот одномоторного самолета Bonanza A36, рассказал следователям, что увидел молодую женщину, когда самолет уже коснулся взлетно-посадочной полосы. 70-летний пилот пытался поднять самолет и пролететь над женщиной, но все же задел ее крылом самолета.

Проводится расследование. Каких-либо обвинений пилоту пока не предъявлены.

Samantha Hayes was driving a lawn mower at the Broken Bow Airport in Oklahoma when she was struck by a plane operated by pilot James Baxter. https://t.co/nf6C4ao901 — Akron Beacon Journal (@beaconjournal) October 2, 2023

Пилот Джеймс Бакстер не пострадал в результате аварии.