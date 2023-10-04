Актер Пяэру Оя заметно похудел ради роли: я почти не ем!

Исторический триллер «Тень» показывает жизнь поэта и прозаика Юхана Лийва под неожиданным углом. В фильме режиссера Яака Кильми страдающий шизофренией Юхан Лийв неожиданно для себя становится детективом, расследуя убийство и рискуя собственной жизнью во имя правды. Юхана Лийва играет эстонский актер Пяэру Оя.

«Да... В последнее время я практически обходился без еды. Это очень полезно для самодисциплины, по-моему. Последний раз я так мало весил в основной школе», - говорит Пяэру Оя о подготовке к роли.