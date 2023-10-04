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Актер Пяэру Оя заметно похудел ради роли: я почти не ем!

Limon.ee
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Фото: Kristjan Mõru

В сентябре начались съемки нового эстонского художественного фильма «Тень».Пяэру Оя, исполняющий в фильме роль Юхана Лийва, признался в программе Ringvaade, что ему пришлось сильно похудеть, чтобы подготовиться к роли. «Да, в последнее время я практически обходился без еды», - говорит актер, который сыграет известного поэта и прозаика.

Исторический триллер «Тень» показывает жизнь поэта и прозаика Юхана Лийва под неожиданным углом. В фильме режиссера Яака Кильми страдающий шизофренией Юхан Лийв неожиданно для себя становится детективом, расследуя убийство и рискуя собственной жизнью во имя правды. Юхана Лийва играет эстонский актер Пяэру Оя.

«Да... В последнее время я практически обходился без еды. Это очень полезно для самодисциплины, по-моему. Последний раз я так мало весил в основной школе», - говорит Пяэру Оя о подготовке к роли.

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