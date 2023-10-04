Актер Пяэру Оя заметно похудел ради роли: я почти не ем!

В сентябре начались съемки нового эстонского художественного фильма «Тень».Пяэру Оя, исполняющий в фильме роль Юхана Лийва, признался в программе Ringvaade, что ему пришлось сильно похудеть, чтобы подготовиться к роли. «Да, в последнее время я практически обходился без еды», - говорит актер, который сыграет известного поэта и прозаика.
Исторический триллер «Тень» показывает жизнь поэта и прозаика Юхана Лийва под неожиданным углом. В фильме режиссера Яака Кильми страдающий шизофренией Юхан Лийв неожиданно для себя становится детективом, расследуя убийство и рискуя собственной жизнью во имя правды. Юхана Лийва играет эстонский актер Пяэру Оя.