ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие костюмы и адреналин: смотрите, что творилось на фестивале компьютерных игр в Ülemiste

Посетители фестиваля MängudeÖÖ смогли насладиться и попробовать себя в новых эстонских видеоиграх. Кроме того, можно было наблюдать, как лучшие игроки CS:GO в стране с легкостью расправляются со своими финскими соперниками.

На мероприятии можно было встретить самых ярких артистов и знаменитостей, а также состоялся традиционный матч по реслингу и зрелищный конкурс косплея.