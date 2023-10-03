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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие костюмы и адреналин: смотрите, что творилось на фестивале компьютерных игр в Ülemiste

Limon.ee
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Фото: Rene Lutterus

В выходные в торговом центре Ülemiste состоялся 25-й фестиваль компьютерных игр MängudeÖÖ, в котором приняли участие более 100 человек, пишет Elu24. Смотрите галерею!

Посетители фестиваля MängudeÖÖ смогли насладиться и попробовать себя в новых эстонских видеоиграх. Кроме того, можно было наблюдать, как лучшие игроки CS:GO в стране с легкостью расправляются со своими финскими соперниками.

На мероприятии можно было встретить самых ярких артистов и знаменитостей, а также состоялся традиционный матч по реслингу и зрелищный конкурс косплея.

Смотрите, что в эти выходные творилось в торговом центре Ülemiste:

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