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ВИДЕО ⟩ Фигурист Роман Костомаров написал первое слово протезом для ампутированной руки

Limon.ee
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: David Gray

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, переживший в этом году тяжелейшее заболевание и ампутацию ног и кистей рук, уже в полной мере показал и родным, и поклонникам, что мужества и силы воли ему не занимать. Спустя пару месяцев после протезирования ног он вышел на лед, начал бегать и даже плавать, а сегодня показал свое первое слово, написанное протезом, сообщает Супер.

Очередное видео олимпийца получилось до слез трогательным, ведь первым словом стала «мама». «Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», - написал фигурист под постом в Instagram. Рядом, разумеется, была Оксана Домнина, которая поддержала мужа и радостно похвалила его.

Сам Роман тоже невероятно рад: святящаяся улыбка на его лице после откровений обо всем пережитом поистине дорогого стоит. Наши восхищения!

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