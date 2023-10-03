ВИДЕО ⟩ Фигурист Роман Костомаров написал первое слово протезом для ампутированной руки

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, переживший в этом году тяжелейшее заболевание и ампутацию ног и кистей рук, уже в полной мере показал и родным, и поклонникам, что мужества и силы воли ему не занимать. Спустя пару месяцев после протезирования ног он вышел на лед, начал бегать и даже плавать, а сегодня показал свое первое слово, написанное протезом, сообщает Супер.
Очередное видео олимпийца получилось до слез трогательным, ведь первым словом стала «мама». «Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», - написал фигурист под постом в Instagram. Рядом, разумеется, была Оксана Домнина, которая поддержала мужа и радостно похвалила его.
Сам Роман тоже невероятно рад: святящаяся улыбка на его лице после откровений обо всем пережитом поистине дорогого стоит. Наши восхищения!